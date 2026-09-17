UP abordará duelo, autismo y neurociencia en Jornada de Salud Mental 2026

La Facultad de Psicología de la Universidad de Panamá, a través de la Clínica Psicológica y de Desarrollo Humano Dr. Horacio Harris Duque, llevará a cabo la Jornada de Salud Mental 2026 bajo el lema: "Sanar es un acto de conciencia: clínica, ciencia y compromiso con la vida".

La actividad contempla un ciclo de conferencias, paneles con expertos, cine foro y talleres prácticos que se desarrollarán a lo largo del mes de octubre en las instalaciones de la casa de estudios superiores.

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El primer bloque de conferencias se llevará a cabo en horario de 10:00 a.m. a 12:00 m.d.:

- Martes 6 de octubre: Conferencia "Educación sexual a lo largo del ciclo vital y la salud mental", dictada por la Mgtr. Yessica Pinzón en el Auditorio Jorge I. Cisneros C-305.

- Miércoles 7 de octubre: Conferencia "Pérdida Perinatal", a cargo de la Mgtr. Ana Victoria Mas y la Ing. Mariangélica Lasso, ambas representantes de la Fundación Huellas de Ángel, en el Auditorio Jorge I. Cisneros C-305.

- Jueves 8 de octubre: Conferencia "Espectro Autista: Una realidad del Trastorno del Desarrollo", presentada por el Dr. Gilberto Abood en la Pinacoteca, Planta Baja C.H.A.M.

El segundo ciclo de actividades se desarrollará en el Auditorio Jorge I. Cisneros C-305:

- Martes 20 de octubre (10:00 a.m. a 12:00 m.d.): Cine Foro de la película "Donnie Darko: Entre la mente, el tiempo y la realidad".

- Miércoles 21 de octubre (1:00 p.m. a 3:00 p.m.): Panel de expertos "Cerebro, nutrición y salud mental", con la participación de la Dra. Lizzi Brostella, la Mgtr. Julissa Camargo, el Dr. Rodolfo Méndez y la Mgtr. Ericka Camaño.

- Jueves 22 de octubre (1:00 p.m. a 3:00 p.m.): Panel de expertos "Sueño, cerebro y tecnología. ¿Conectados o Desconectados?", a cargo de la Mgtr. Teresa Rodríguez (psicóloga clínica), la Mgtr. Haziel García (neuropsicóloga) y la Dra. Joyce Miranda (médico general).

Las jornadas finales del programa incluyen sesiones teóricas y dinámicas interactivas:

- Miércoles 28 de octubre (10:00 a.m. a 12:00 m.d.): Conferencia "Duelo", dictada por la Lic. Elsa Rodríguez de la Fundación Rafael Piero Martínez, en el Auditorio Jorge I. Cisneros C-305.

- Miércoles 30 de octubre (1:00 p.m. a 3:00 p.m.): Sesión de Mindfulness "Conéctate", a cargo de la Mgtr. Ivette Schuverer en la Pinacoteca, Planta Baja C.H.A.M. (requiere inscripción previa al teléfono 6533-7324).

Además, durante las actividades estará disponible el Buzón - Muro del Silencio, ubicado en el pasillo de la Facultad de Psicología, un espacio donde los asistentes podrán expresar de manera anónima frases o ideas que no han podido compartir previamente con otras personas.

Para obtener mayor información sobre la programación general, la organización mantiene habilitada la línea telefónica 523-7471.