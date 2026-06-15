Alerta en Chiriquí: Hospital José Domingo de Obaldía registra un notable incremento en urgencias pediátricas

El Hospital Materno Infantil José Domingo de Obaldía ha registrado un incremento notable en la demanda de atención dentro del Servicio de Urgencias Pediátricas, situación que preocupa a las autoridades médicas de la provincia de Chiriquí y de toda la región occidental.

Este aumento está directamente relacionado con el inicio de la temporada de infecciones respiratorias y con la proliferación de enfermedades gastrointestinales, que afectan principalmente a la población infantil y generan mayor presión sobre los servicios hospitalarios.

Ante este panorama, el personal médico, de enfermería, técnico y administrativo mantiene un esfuerzo extraordinario para garantizar atención segura, oportuna y de calidad a cada paciente. Sin embargo, la demanda sostenida ha comenzado a impactar áreas críticas como urgencias, observación, hospitalización y cuidados intensivos.

Por tal motivo, la institución hace un llamado respetuoso a la población para que utilice de manera adecuada la red de servicios de salud, acudiendo al nivel de atención que corresponda según la complejidad de cada caso. Esta medida busca optimizar los recursos disponibles y asegurar que quienes requieren cuidados especializados reciban atención prioritaria.

De manera paralela, el hospital mantiene activados sus mecanismos de monitoreo y evaluación permanente de la demanda asistencial, con el objetivo de implementar acciones que fortalezcan su capacidad de respuesta y garanticen la atención oportuna de los pacientes más vulnerables.

En este contexto, la administración subraya que la colaboración ciudadana es clave para enfrentar el incremento de casos, ya que permite descongestionar los servicios de urgencias y mejorar la eficiencia en la atención hospitalaria.

Asimismo, se agradece la comprensión y confianza de la población, reiterando que el compromiso del hospital se mantiene firme en trabajar con responsabilidad, dedicación y vocación de servicio por la salud de los niños, las madres y las familias de la región occidental.

La institución reafirma que continuará fortaleciendo sus estrategias de atención y respuesta, adaptándose a las necesidades de la comunidad y garantizando que cada paciente reciba cuidados adecuados en medio de la temporada de mayor demanda asistencial.