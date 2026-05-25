ASEP impulsa adopción de IPv6 para modernizar telecomunicaciones

Panamá reafirmó su compromiso con la modernización de las telecomunicaciones y la transformación digital durante la jornada Impulso IPv6 Panamá, un espacio que reunió a representantes del Gobierno, proveedores de servicios de Internet y organismos internacionales para promover la adopción de este protocolo clave para el futuro de la conectividad.

El encuentro se convirtió en un escenario de intercambio de experiencias, donde se analizaron los avances y desafíos que enfrentan los países de la región en el proceso de migración tecnológica. IPv6 fue destacado como el cambio más importante del ecosistema de Internet en las últimas décadas, al garantizar un crecimiento sostenible, seguro y estable de la red.

Alkin Saucedo, director de Telecomunicaciones de la ASEP, subrayó que el crecimiento significativo de dispositivos conectados y la creciente demanda de datos obligan a los países a evolucionar hacia infraestructuras más eficientes y resilientes. “Las transformaciones tecnológicas exigen arquitecturas de redes robustas y seguras que respondan a una demanda cada vez mayor de acceso a los datos”, afirmó.

La transición hacia IPv6 se presenta como una prioridad estratégica, especialmente ante la limitada disponibilidad de direcciones IPv4 en la última década. Este nuevo protocolo permitirá soportar la expansión de tecnologías emergentes, servicios digitales y mayores niveles de conectividad en América Latina y el Caribe.

Como entidad reguladora de los servicios públicos, la ASEP impulsa políticas orientadas a fortalecer la infraestructura digital del país, ampliar el acceso a Internet y garantizar servicios de telecomunicaciones con altos estándares de calidad, colocando al ciudadano en el centro de la transformación tecnológica.

La jornada contó con el respaldo de la AIG y LACNIC, instituciones que acompañaron el diálogo técnico para promover la adopción de estándares tecnológicos que fortalezcan la innovación y la competitividad digital de los países latinoamericanos.

De esta manera, Panamá se posiciona como un referente regional, reafirmando su compromiso con la modernización de las telecomunicaciones y la construcción de un ecosistema digital más seguro, estable y preparado para las demandas del futuro.