Asesinan a dos en Panamá Norte; la policía los halló agonizando

Agonizando encontraron a dos hombres jóvenes, de entre 20 y 25 años, en el sector de Gonzalillo, ubicado en el corregimiento de Ernesto Córdoba, en Panamá Norte.

Los hechos ocurrieron en horas de la madrugada del viernes, cuando unidades de la Policía Nacional que pasaban por el área visualizaron las siluetas de las víctimas en medio de la hierba.

Al detenerse a revisar, se percataron de que las víctimas estaban amordazadas y atadas. Además, tenían evidentes signos de violencia, por lo que los trasladaron a un centro médico cercano. Lamentablemente, pese a haber recibido ayuda, ambos jóvenes fallecieron.

Unidades de la Fiscalía de Homicidios y Femicidios y de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) se presentaron en el área donde fueron ubicadas las víctimas y realizaron varias diligencias para hallar indicios que les permitan establecer si fueron asesinadas en la escena o solo abandonadas en el lugar.

Por su parte, los peritos se encargaron de efectuar la diligencia de levantamiento de los cadáveres en el centro médico donde fallecieron.

Este nuevo doble crimen, vuelve a alterar la tranquilidad tras la ola de hechos violentos que han tenido lugar en ese sector del distrito capital.