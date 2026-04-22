/ / / /

Panamá

¡Atención! Ifarhu se trasladará a nuevas regiones para recibir documentos de preseleccionados en Concurso de Becas

Publicado 2026/04/22 16:45:00
  • Redacción
  •   /  
  • nacion.pa@epasa.com
  •   /  
  • @PanamaAmerica

Para conocer el calendario detallado, fechas y puntos de atención, los beneficiarios pueden acceder al sitio web oficial www.ifarhu.gob.pa

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos. Foto: Archivo

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos. Foto: Archivo

Noticias Relacionadas

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) continúa recibiendo los documentos de los estudiantes preseleccionados en el Concurso General de Becas y el Programa de Apoyo Económico para Estudiantes con Discapacidad 2026.

Trasladará sus jornadas a Colón, Darién, Panamá Este, Panamá Norte, el corregimiento de Tortí, en Chepo y las Comarcas Emberá Wounaan y Guna Yala.

Del 27 de abril al 1 de mayo, la institución estará recibiendo la documentación de 29,563 estudiantes preseleccionados en los niveles de primaria, premedia, media y universidad, como parte del proceso de formalización para la obtención de sus becas.

El Ifarhu reitera que este trámite está dirigido exclusivamente a quienes fueron previamente seleccionados en ambos programas, por lo que es fundamental cumplir con la entrega de todos los requisitos establecidos, incluyendo la Declaración Jurada Socioeconómica y el Registro de Selección para estudiantes con Discapacidad.

Para conocer el calendario detallado, fechas y puntos de atención, los beneficiarios pueden acceder al sitio web oficial www.ifarhu.gob.pa.

Google noticias Panamá América

Para comentar debes registrarte y completar los datos generales.

Clasiguía