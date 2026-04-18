Baja la pretensión salarial de los panameños; en marzo se situó en $984

El salario requerido por los panameños registró una disminución acumulada de 7.87% según el Reporte del Mercado Laboral de marzo de Konzerta.

En los primeros tres meses del año la mayor aspiración salarial se registró en enero con salarios pretendidos de $1,011, seguido de febrero con $994. En marzo el salario promedio pretendido fue de $984, lo que representa una disminución de 0.99% respecto al mes previo y una caída de 5.21% respecto a marzo de 2025.

En marzo el salario promedio en las posiciones de supervisor y jefe fue de $1,303 por mes, una disminución de 0.29% con respecto al mes anterior; en las categorías semi sénior y sénior fue de $1,017 por mes, disminuyendo 1.15%; y para el nivel júnior fue de $745 por mes, con una caída del 0.84%.

"Durante el primer trimestre de 2026, las aspiraciones salariales de los talentos panameños registraron un descenso acumulado de 7.87%. Además, en el mes de marzo la brecha salarial por género se mantuvo en 5.31% a favor de los hombres, lo que evidencia que aún persisten desafíos en equidad salarial dentro del mercado laboral panameño", dijo Jeff Morales, gerente de Marketing de Konzerta en Jobint.

En marzo, el salario promedio requerido por los hombres fue de $1,010 por mes, mientras que el solicitado por las mujeres fue de $959 por mes. La aspiración salarial de los hombres se mantiene respecto a febrero, mientras que el de las mujeres registró un descenso de 0.55%.

En términos de participación, las postulaciones masculinas ocupan un mayor porcentaje en la categoría júnior y en el segmento jefe/responsable con el 50.94% y el 57.90%, respectivamente.



Tendencia negativa en el segmento júnior: el requerimiento salarial cae en casi todas las áreas

En el mes de marzo casi todas las áreas del segmento júnior presentaron una disminución del requerimiento salarial. El sector otros presentó el único aumento, con un incremento de 0.17% respecto al mes anterior, mientras que el área de producción, abastecimiento y logística tuvo la mayor disminución, con un decrecimiento del 2.60%. En marzo, el cambio general para los salarios requeridos en el segmento junior es -0,84% respecto al último mes

En cuanto a las posiciones sénior/ semi sénior, el área de marketing y comunicación fue el único que presentó incrementos, con un aumento de 3.14%. El sector con mayor disminución en el mes de marzo fue recursos humanos, con un decrecimiento de un 10.27%.

¿Cuáles son las posiciones con remuneraciones más altas y más bajas del primer trimestre de 2026?

En el primer trimestre de 2026, las remuneraciones requeridas más altas se registraron durante marzo en infraestructura con $3,000 por mes para las posiciones de supervisor y jefe; durante febrero en compensación y planilla con $1,650 por mes para los niveles semi sénior y sénior; y en ingeniería electromecánica con $950 por mes para el segmento júnior.



Mientras que las posiciones con los sueldos más bajos del primer trimestre fueron en febrero para mantenimiento y Limpieza con $750 por mes para las posiciones de supervisor o jefe. En enero para community manager con U $700 en el segmento sénior/ semi sénior; y para la categoría jénior, el puesto de mantenimiento y limpieza con $637 durante enero, febrero y marzo.

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Dentro de los puestos más demandados, se destacan ventas con el 14.43% de los avisos, seguido por comercial con el 10.50% y contabilidad con el 4.92%. Otras áreas que destacan son: administración, otros, almacén, logística, gastronomía, producción y hotelería.