Boyd: El agua de Azuero no es potable

El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, reiteró que el agua en la región de Azuero no es apta para el consumo humano en su estado actual. "El estatus del agua en La Villa y en el resto del área es no potable. Es necesario hervirla antes de consumirla", explicó Boyd.

El titular de la cartera de Salud destacó que, como entidad responsable, su misión es garantizar que el agua que llegue a los hogares de la población sea segura para el consumo. Sin embargo, reconoció que en este momento la situación no es la ideal.

Asimismo, agradeció al embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Cabrera Marino, por los aportes y el apoyo que ha brindado, especialmente en cuanto a la experiencia en la gestión del agua potable.

Boyd también informó que el pasado viernes se llevó a cabo una reunión con más de 30 funcionarios del Ministerio de Salud y expertos de Estados Unidos, en la que se abordó la problemática del agua en la región.

Los expertos presentes en el encuentro se comprometieron a elaborar un diagnóstico detallado de la situación para tomar las acciones pertinentes.