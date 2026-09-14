Canal espera menos tránsitos y más ingresos

El Canal de Panamá prevé que el próximo año transiten unos 621 buques menos, debido a los efectos del fenómeno de El Niño.

No obstante, estiman que los peajes aumenten en $79 millones, debido a una serie de combinaciones que favorecen a la vía interoceánica.

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Ilya Espino de Marotta, administradora del Canal, durante el primer debate del presupuesto de la entidad para la vigencia 2026-2027, informó que están manejando un calado de 44 pies, ante la falta de lluvias, lo que limita el volumen de toneladas que pueden pasar y se estima que sean 5 millones menos para el próximo año.

Sin embargo, el aumento en peajes se espera debido a la mezcla de buques donde se anticipa el aumento de los que transportan gas natural licuado, que serán más que los graneleros, cuya carga pesa menos.

La administradora explicó que cuando bajan los tránsitos, los precios de las subastas y los del programa de Asignación de Cupos a Largo Plazo, conocido como LoTSA 2.0.

Con base en eso, se estiman unos $213 millones adicionales en ingresos por servicios de tránsito.

Las subastas se mantendrán, aseguró Espino, quien comunicó que se realizan tres por años para otorgar cupos de tránsito.'

5

mil 555 millones de dólares son los ingresos que espera el Canal de Panamá, el próximo año. 3

mil 607 millones de dólares entregará el Canal en aportes directos al Estado.

Menos del 10% de los tránsitos del Canal de Panamá son subastados.

Sobre los precios, el ministro del Canal, José Ramón Icaza, comentó que los coloca el mercado, a través de un proceso en línea que es transparente, aseguró.

Proyectos

Mientras el embalse en Río Indio proyecta realizar los primeros reasentamientos en 2027, la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) espera haber adjudicado antes que concluya ese año, las terminales portuarias que planea construir en Isla Telfers y Corozal.

En estos momentos, el proyecto se encuentra en la etapa de precalificación.

Sin embargo, también depende de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), debido a que esta entidad analiza la concesión de los puertos de Balboa y Cristóbal, luego de la rescisión del contrato a Panamá Ports Company (PPC), así como el de Isla Margarita, en Colón.

La administradora de la ACP planteó que el proyecto de Río Indio les da confianza de que a futuro, el comercio marítimo que lo usa no tenga que pensar en rutas alternas.

Por su parte, los corredores energéticos y logísticos, y los puertos, representan una respuesta de que Panamá va ampliar su oferta para seguir siendo el centro privilegiado del movimiento marítimo.

Agregó que los clientes del Canal saben lo que la ACP va a hacer y se mantienen informados de estos proyectos.

"A manera que vamos evolucionando nos vamos adaptando a las necesidades del mercado", planteó.

Formación

Recientemente, el Canal reabrió su escuela de aprendices para que jóvenes universitarios y egresados de bachilleres tengan oportunidad de prepararse en áreas que se necesitan.

El ingreso fue de 75 y en este año ingresarán 200 jóvenes.

Espino dijo que la plataforma de empleo es ahora más versátil, con un sistema interactivo que facilita a las personas aplicar para el Canal de Panamá.

La oferta es variable. Hay varias universidades locales que tienen carreras afines con lo que se hace en el Canal.

Rubén Pérez, subadministrador de la ACP, agregó que también en la parte técnica, la escuela forma artesanos calificados en oficios del área industrial como soldadura, electricista y albañilería.