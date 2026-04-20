Conductores piden participación en revisión de decreto sobre plataformas digitales

La Asociación de Conductores Independientes de Plataformas Digitales manifestó que no se opone a la regulación del servicio, pero lamentó que ellos, al igual que los usuarios, no fueron tomados en cuenta en el Decreto Ejecutivo N.º 10 del 16 de abril de 2026, que regula el sistema de transporte selectivo de lujo.

Luis Rodríguez, vocero de la asociación, indicó que para ellos es positivo que el presidente, José Raúl Mulino, haya anunciado la revisión de este decreto, al tiempo que solicitó que el gremio sea incluido en la mesa de negociación.

“No puedes hacer una regulación sin consultar a los conductores de qué opinamos nosotros”, expresó Rodríguez durante el noticiero de Telemetro Reporta.

El representante de los conductores señaló que son conscientes de que hay que regular las plataformas digitales, pero los tomó por sorpresa el decreto. A su juicio, el decreto favorece a las prestatarias y ahora pasarán de ser transportistas de servicio de lujo a ser taxistas.

En el caso de Uber, indicó que el 90% de los clientes son extranjeros y el 10% panameños. Agregó que muchas personas prefieren utilizar las plataformas digitales los fines de semana cuando van a las discotecas o fiestas en lugar de utilizar sus propios vehículos.

Explicó que entre las afectaciones que pueden tener los conductores está que algunos han adquirido sus vehículos nuevos con pólizas particulares, por lo que la nueva regulación podría obligarlos a contratar pólizas comerciales, lo que implicaría negociar con los bancos y enfrentar posibles aumentos en primas e intereses.

Además, detalló que cada prestataria tiene su precio, ya que no manejan uno estándar y la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) no ha dicho cuándo va a constar el certificado de operación.

Sobre los distintivos obligatorios que se tienen que colocar en los carros, Rodríguez considera que se puede discutir en la mesa de negociación.

Indicó que hay más de 12,000 conductores registrados en la plataforma de Uber, de los cuales 7,200 a 7,500 están activos, incluyendo profesionales como abogados e ingenieros.

Reiteró que el gremio quiere ser parte de la solución, porque en esa regulación van incluidas las mejoras en las tarifas y el porcentaje que se llevan las aplicaciones.

También destacó que los mecanismos de seguridad de la plataforma son estrictos, porque controlan la velocidad del conductor y limitan la comunicación directa entre conductor y usuario. Los conductores tienen botón del pánico y los usuarios pueden grabar si se sienten amenazados.