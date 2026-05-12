Construcción comienza a dar señales de recuperación, pero sin alcanzar los niveles de 2023

La Cámara Panameña de la Construcción (Capac) advirtió que, aunque el sector construcción comienza a mostrar señales de recuperación durante el primer trimestre 2026, la actividad todavía se mantiene por debajo de los niveles registrados en 2023. Estas declaraciones se dieron en el marco de la instalación de la mesa técnica nacional para dinamización del sector construcción.

Irene Orillac de Simone, presidenta de la Capac, explicó que el comportamiento del sector evidencia una mejora parcial, pero todavía insuficiente para hablar de una recuperación consolidada.

De enero a marzo de 2026, los permisos de construcción crecieron 36.3% a nivel nacional, reflejando un repunte en este indicador de inversión privada luego de dos años consecutivos de caídas. En ese mismo periodo del año 2024, el sector había registrado 34.5% en comparación con el 0.4% en 2025.

Según cifras de la Capac, en el 2023 el sector reflejaba una diferencia acumulada de 44.1%, tomando en cuenta que durante el primer trimestre de ese año se registró un crecimiento de +80.4%.

Hoy vemos señales positivas y un pequeño impulso en la actividad, pero aún estamos lejos de los niveles que tuvo el sector en 2023. "El reto ahora es transformar esta recuperación parcial en una política sostenible que le devuelva estabilidad y dinamismo a la industria", manifestó Orillac de Simone.

La presidenta de este gremio sostuvo que la construcción continúa siendo una de las actividades con mayor capacidad de impactar rápidamente la economía nacional y generar empleo formal en corto plazo.

De acuerdo con estudios de la Capac, por cada dólar de aumento o disminución en construcción se genera un impacto de B/2.34 en el PIB futuro; además, cada B/1.00 de construcción causa B/0.24 de incremento de recaudación de impuesto tributario.

Finalmente, Orillac de Simone dijo que la construcción tiene un efecto directo sobre las economías locales, ya que los proyectos desarrollados en provincias y comunidades generan contratación de mano de obra local, activando comercio, transporte, servicios y múltiples actividades económicas vinculadas.

