Cuarto puente avanza 35% con apoyo de UNOPS

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) presentó el avance de la megaobra del cuarto puente sobre el canal de Panamá a representantes de UNOPS, fortalecimiento de la alianza estratégica que mantienen desde hace más de diez años.

José Luis Andrade destacó la importancia de la cooperación técnica brindada por UNOPS, la cual ha permitido agilizar procesos y fortalecer la ejecución de proyectos de infraestructura en todo el país. Por otro lado, subrayó que esta colaboración ha sido clave para garantizar eficiencia en la gestión pública.

Entre los principales aportes de esta alianza se encuentran la adquisición de insumos esenciales para la producción de carpeta asfáltica AC-30, agregados, materiales de sellado, capa base RC-250, además de la compra de repuestos y accesorios destinados al mantenimiento y reparación de equipos pesados y livianos. Estos insumos han permitido al MOP avanzar en proyectos de infraestructura vial con mayor rapidez y calidad.

El ministro adelantó que en el año se prevé impulsar un importante programa de obras de infraestructura enfocado en el desarrollo de infraestructura verde y compras sostenibles, con el objetivo de fortalecer las metas institucionales y responder de manera más eficiente a las necesidades del país. En este sentido, la directora de UNOPS en Panamá, Laura Klarreich, destacó que actualmente el MOP registra un avance del 54% en ejecución de presupuesto de 2026 y mantiene una cobertura operativa en las 17 direcciones regionales.

Por su parte, Manuel Alvarado, director del proyecto Cuarto Puente, explicó que la obra registra aproximadamente un avance del 35% y cuenta con 25 frentes de trabajo activos.

Actualmente se ejecutan labores de cimentación, construcción de pilotes, desarrollo de las torres principales, vaciados estructurales y fabricación de dovelas prefabricadas para los viaductos de acceso.

Esta obra contempla una estructura atirantada de seis carriles y 3.6 kilómetros de longitud, convirtiéndose en uno de los proyectos de infraestructura más importantes del país por su impacto en la movilidad, la conectividad y el desarrollo económico. Su culminación está prevista para diciembre de 2028 y busca aliviar el congestionamiento vehicular en el puente de las Américas y el Centenario.