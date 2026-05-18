Dan de alta a 18 pacientes del vuelco del autobús en el Platanal, de Río Hato

De las 25 personas que ingresaron al Hospital Aquilino Tejeira de Penonomé, tras el accidente de tránsito del domingo en el Platanal de Río Hato, 18 ya fueron dadas de alta.

Yavier Gordón, subdirector del hospital, dio un balance de los casos que atendieron.

"Actualmente hay cinco personas hospitalizadas; tres de estos ingresaron al salón de operaciones; uno de ellos requirió una cirugía plástica por reconstrucción auricular", señaló Gordón.

Agregó que otro paciente fue trasladado en condición estable hacia el Hospital Santo Tomás para seguir recibiendo atención médica.

En lo que respecta a las lesiones, la mayoría fueron por traumas que tienen que ver con ortopedia, cirugías y muy pocos traumas toracoabdominales.

Resaltó que hubo que hacer limpieza de heridas, algunas extensas, y por eso entraron al salón de operaciones.

Los heridos recibieron atención médica en el Hospital Aquilino Tejeira de Penonomé, Nicolas Solano de La Chorrera, Materno Infantil de Antón, Policlínica de la Caja de Seguro Social Dr. Manuel Paulino Ocaña, de Penonomé.

El Ministerio Público (MP) continúa con las investigaciones para conocer las causas del siniestro vial que dejó una víctima fatal.

Con esta nueva víctima se registran 12 muertes por accidentes de tránsito en la provincia de Coclé.