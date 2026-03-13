Dependientes de la CSS aumentó un 11% asegura Mon

Dino Mon, director de la Caja de Seguro Social, señaló que entre 2024 y 2025, el número de dependientes en esa institución aumentó un 11%.

Las afirmaciones de Mon se dieron durante su comparecencia en la Comisión de Trabajo, Salud y Bienestar Social de la Asamblea Nacional donde dio detalles de las memorias de la CSS.

La población cubierta por la Caja, que incluye a los asegurados activos, sus dependientes y los pensionados, es de 2,819.622 contra la no asegurada de 1,745,937.

"Esto refleja un cambio en la población asegurada de 12,853 asegurados entre el 2024 y el cierre 2025", dijo Mon.

No obstante, Mon señaló que el número de asegurados decayó en el último año por temas económicos lo que redujo la base de asegurados y correspondió a la Caja absorber mucho de este decremento en 6,751 personas.

"El número de asegurados activos se redujo en 12%", señaló Mon quien no obstante, precisó que muchos de los nuevos asegurados trajeron más dependientes. En total, un aumento del 11%.

Recordó que estos dependientes solo reciben beneficios, pero no aportan a la CSS.

"Tenemos en total 5,978 nuevos dependientes para un total de 1,311.445 en el 2025 vs. 1,305.467 del año 2024", sostuvo.

Otros que suman son los pensionados que crecieron un 24%, es decir de 338 mil crecieron a 350 mil en 2025 para un total de 13 mil nuevos pensionados, y de acuerdo al director de la CSS lo normal era la mitad de esa población.

"Esto revela la ineficiencia (de pasadas administraciones) que tenía la CSS que retrasaba las pensiones y eso obviamente mejoraba el flujo de caja de la institución", aseguró Mon.

"Hoy podemos decir que tenemos una institución que se preocupa por tratar de acelerar el proceso pago de los pensionados", afirmó.

