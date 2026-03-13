Lanzan amenazas contra los buques panameños tras fallo porturario

Funcionarios chinos estarían amenazando a Panamá con detener sus embarcaciones en respuesta a la salida de Panama Ports Company (PPC), afiliada a CK Hutchison, de los puertos de Balboa y Cristóbal, informó un funcionario estadounidense al medio Breitbart.

La información, de acuerdo con el servidor, fue transmitida al consulado panameño en Grecia por una importante compañía naviera a la que se le manifestó que la Administración de Seguridad Marítima de China detendría todos los barcos con bandera panameña "por razones políticas".

Una decisión que, aseguró, demuestra que la empresa tiene nexos con el Partido Comunista Chino.

"Durante mucho tiempo, China dijo que CK Hutchison era una empresa independiente, pero claramente no es así", afirmó.

Aunque la noticia no ha sido confirmada ni rechazada por las autoridades chinas, cabe destacar que recientemente la naviera Cosco Shipping anunció la suspensión de sus servicios en el puerto de Balboa.

La compañía, mediante un comunicado, notificó a sus clientes que no realizará más arribos ni salidas desde dicha terminal portuaria debido a los cambios que supuso el fallo de la Corte Suprema de Justicia.

Asimismo, solicitó que los contenedores vacíos fueran devueltos únicamente en los puertos de Manzanillo y Colón Container Terminal.'

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puertos estaban bajo la administración de Panama Ports Company. 29

de enero, fecha en que se declaró inconstitucional el contrato de la empresa.

La operación en los puertos de Balboa y Cristóbal luego de la salida de PPC fue asumida por APM Terminals, subsidiaria de Maersk y Terminal Investment Limited, respectivamente.