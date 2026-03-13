Entre el miércoles 18 y el viernes 20 de marzo, serán recibidas las postulaciones para el cargo de Defensor del Pueblo, anunció la Asamblea Nacional.

Las personas interesadas podrán retirar copia del Reglamento de Elección en la oficina de la Comisión de Gobierno y Asuntos Constitucionales, ubicada en el sexto piso del edificio principal de la Asamblea.

El actual defensor, Eduardo Leblanc, aspira a un nuevo periodo de cinco años, luego que fue aprobada una nueva ley para la entidad.

Leblanc entró en 2020 para completar el periodo de Alfredo Castillero Hoyos, destituido un año antes.

Un año después, en 2021, fue elegido para el periodo 2021-2026.

Los documentos que deben entregar los aspirantes al cargo son una carta de postulación con extensión mínima de una página, tamaño 8 1/2 x 11, a doble espacio, que contenga los argumentos por los cuales considera debe ser escogido.

Deberá aportar certificado de nacimiento original, expedido por el Tribunal Electoral (TE), con los timbres correspondientes; copia autenticada por el TE de la cédula de identidad personal y certificación del TE en la cual se haga constar que se encuentra en pleno uso de sus derechos civiles y políticos.

También, debe entregar certificado de información de antecedentes Penales; hoja de vida y dclaración notarial personal, bajo la gravedad de juramento, en la que se exprese que no se encuentra dentro de las limitaciones establecidas en el artículo 130 de la Constitución, ni en los numerales 4 y 6 del artículo 7 de la Ley 504 de 18 de diciembre de 2025.