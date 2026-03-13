Minsa y CSS avanzan en compra conjunta de medicinas para garantizar abastecimiento

La Comisión para la Evaluación de Desabastecimiento Crítico avanza en el proceso de compra conjunta de medicamentos, con el objetivo de garantizar el abastecimiento en las instalaciones públicas de salud del país.

De acuerdo con el director nacional de Medicamentos e Insumos del Ministerio de Salud (Minsa), Eric Conte, este viernes se abordó la fase relacionada con el proceso de contratación.

Según la entidad, en esta etapa participaron equipos de compras y asesoría legal de la Caja de Seguro Social (CSS) y del Minsa, con la finalidad de acordar los pliegos de cargos, realizar la homologación con los proveedores y definir las cantidades de medicamentos que cada entidad adquirirá.

Conte detalló que el objetivo es que en las próximas semanas se realicen los actos públicos de contratación a través del portal Panamá Compra, en los que podrán participar las empresas constituidas en el país y autorizadas por la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas.

Además, señaló que en esta compra conjunta participan el Minsa, CSS y los patronatos del Hospital del Niño, el Hospital Santo Tomás y el Hospital José Domingo de Obaldía.

Una vez adjudicado el proceso, se establecerán los plazos de entrega de los medicamentos, que oscilarán entre 30 y 60 días, mientras cada institución formaliza internamente la documentación contractual correspondiente.

En estas compras se contempla la adquisición de medicamentos para enfermedades crónicas, antibióticos y tratamientos utilizados para pacientes con cáncer, entre otros fármacos esenciales para la atención médica en el sistema público.

Conte adelantó que las convocatorias para estos actos públicos de contratación podrían realizarse durante el mes de abril.

