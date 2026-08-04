El Meduca se retracta; año escolar 2027 comenzará en el mes de marzo

El Ministerio de Educación (Meduca) anunció un nuevo ajuste en el calendario escolar 2027.

Aunque, previamente, se había informado que el inicio de clases sería el 22 de febrero, con 44 semanas de clases para centros oficiales y particulares de primer y segundo nivel, tras cuestionamientos de la ciudadanía, la entidad reconsideró su decisión; el próximo año lectivo comenzará la primera semana de marzo.

La ministra Lucy Molinar explicó que el cambio responde al reclamo de los padres de familia por el cobro completo del transporte escolar.

"No contábamos con que alguien por tres días de clase iba a cobrar un mes. Nos equivocamos", admitió.

Aseguró que la nueva fecha de regreso a clases quedará en firme a través de un decreto oficial.

Devolver el calendario al esquema anterior, según la titular del Meduca, evitará gastos innecesarios.

La entidad también apuesta porque el 2027 sea un año de mayor integración tecnológica a nivel educativo; por ello, adquirió 54,000 computadoras portátiles para los profesores del sector público.'



El próximo año lectivo comenzará la primera semana de marzo.



La ministra Lucy Molinar explicó que el cambio responde al reclamo de los padres de familia por el cobro completo del transporte escolar.



La entidad también apuesta porque el 2027 sea un año de mayor integración tecnológica a nivel educativo; por ello, adquirió 54,000 computadoras portátiles para los profesores del sector público.



Aunque se ha consultado al Meduca sobre la compra de computadoras a estudiantes, la entidad no ha respondido a las interrogantes; se desconoce si habrá una nueva licitación.

Dichos equipos, cuyo costo asciende a 26.6 millones de dólares, cuentan con inteligencia artificial (IA) incorporada y acceso sin conexión a internet, lo que facilitará su uso en el país.

Molinar indicó que, hasta la fecha, más de 1,000 docentes se han capacitado en IA con el objetivo de sacarle mayor provecho a estos dispositivos.

Los estudiantes, a su juicio, serán quienes más se beneficiarán de estas computadoras.

"La tecnología le ofrece a un joven, no importa donde esté, la posibilidad de llegar donde sus sueños se lo permitan. Hay un mundo académico que alguien puede desarrollar si tiene una herramienta en sus manos y acceso al internet en sus manos", acotó.

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El director de Asuntos Gubernamentales para América Latina de Intel, Carlos Rebellón, detalló que la capacitación a los educadores busca incorporar la IA a las aulas de clases de manera ordenada y responsable, como sucede en más de 30 países del mundo.

Las computadoras, de acuerdo con las autoridades, poseen un chip especializado que les permite operar sin conexión a internet, 16 GB de RAM, batería de larga duración y un sistema de seguridad que se activa de manera remota en caso de hurto, robo o pérdida.

Los planes del Meduca también incluyen la compra de computadoras para los estudiantes; sin embargo, por diversas razones, la licitación de estos equipos no se ha concretado.

El proceso de contratación ha sido declarado desierto en dos ocasiones; en la última convocatoria, ninguna de las empresas participantes cumplió con los requisitos exigidos por la entidad.

Aunque se ha consultado al Meduca sobre el futuro de esta propuesta, la entidad no ha respondido a las interrogantes, por lo que se desconoce si habrá una nueva licitación antes de que finalice el año.