En el Complejo no hay desabastecimiento de reactivos de laboratorio, afirma la CSS

La Caja de Seguro Social (CSS) comunicó que en el Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid no existe desabastecimiento de reactivos para exámenes de laboratorio.

De esta forma, la entidad desmiente las informaciones sobre un "supuesto desabastecimiento" y lamenta la difusión de datos que califica de "inexactos". Según la institución, este tipo de noticias desmotiva la asistencia de los pacientes a sus controles y pruebas diagnósticas, lo que podría acarrear consecuencias graves para su salud.

Según la institución, el Complejo Hospitalario mantiene una cobertura del 100 % en los servicios de laboratorio destinados a hospitalización y urgencias, garantizando la atención inmediata de los pacientes críticos. Por su parte, el área de consulta externa registra una cobertura superior al 80 %.

La entidad sostiene que se han destinado los recursos y esfuerzos necesarios para garantizar el funcionamiento óptimo de todos sus laboratorios. Además, precisó que en los próximos días se reforzará aún más el abastecimiento con insumos provenientes del Almacén Central.

Como parte de las acciones orientadas a fortalecer la atención, la CSS habilitó en el portal Mi Caja Digital la opción para verificar la disponibilidad de pruebas en distintas instalaciones de salud.

"A través del portal micajadigital.css.gob.pa, en la sección 'Búsqueda de resultados', los pacientes pueden consultar de manera rápida y segura sus resultados desde un solo lugar, evitando traslados innecesarios y optimizando los tiempos de atención", puntualizó la institución.