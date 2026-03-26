'Es un dolor tan grande', el desgarrador relato de Ana Mercedes tras perder a su esposo en el incendio de Juan Díaz

“Tengo presente todo lo bueno que vivimos. Para mí nunca hubo nada malo y así lo hubiese hecho, solo voy a recordar todo lo bueno que vivimos. Treinta años juntos, con dos maravillosas hijas. Es un dolor tan grande… inexplicable. Solo Dios y yo sabemos el dolor que siento.”

Con estas palabras, Ana Mercedes Fernández rompió en llanto al recordar a su esposo, Julio César Huertas, un trabajador nicaragüense, de 52 años, que murió en el voraz incendio ocurrido el pasado miércoles 25 de marzo, en una galera ubicada en Calle 11 ½ de Río Abajo, intentando escapar de la estructura en llamas.

Huertas, quien llevaba seis años residiendo en Panamá, trabajaba como bodeguero en una galera de almacenamiento de repuestos de vehículos, donde descargaba contenedores y buscaba piezas por número.

Su esposa lo describió en Telemetro como un hombre inteligente y dedicado: “Se aprendía de memoria los códigos y yo me quedaba tan asombrada", porque me preguntaba, "cómo puede aprenderse los códigos de cosas tan chiquititas.”

La última conversación entre la pareja ocurrió el martes 24 de marzo, un día antes de la tragedia: “Me dijo que no les mandara dinero a las chiquillas esta quincena, que él les iba a mandar...".

Continuamos hablando de otras cosas y al final me dijo: ‘Mañana te llamo’. Pero al día siguiente, "el tiempo no me dio para darle ni los buenos días. No me pude despedir”.

Las dos hijas del matrimonio viven en Nicaragua y ellos tenían planes de traerlas a Panamá. Durante la Semana Santa querían traer a la mayor y luego a la más pequeña, pero esos sueños quedaron truncados.

“Me ha dejado solita… Lo tengo en mi corazón, nunca lo voy a olvidar, siempre va a vivir ahí.”, dijo con voz quebrantada al tiempo que lágrimas corrían por su rostro.

El incendio, descrito como feroz y devastador, movilizó a unas 50 unidades del Cuerpo de Bomberos de Panamá con seis vehículos de extinción, escalera y cisternas, quienes lograron recuperar el cuerpo del trabajador entre los escombros alrededor de las 4:00 a.m. de este jueves.

La comunidad de Río Abajo permanece consternada por la tragedia que enluta a una familia y deja un vacío irreparable.