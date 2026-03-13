Expertos internacionales conocen ejemplos de proyectos sostenibles en los campos de Panamá

El Fondo de Adaptación, mecanismo internacional establecido bajo el Protocolo de Kioto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, realizó en Panamá su VI Intercambio de Países y Feria del Conocimiento, en alianza con Fundación Natura, entidad nacional de implementación de sus proyectos.

Rosa Montañez, directora ejecutiva de la Fundación Natura, explicó que este encuentro internacional se realiza una vez al año en distintos países y su objetivo es mejorar la capacidad de diseño, desarrollo e implementación de los proyectos por parte de las entidades implementadoras nacionales (NIE's en inglés) encargadas de la ejecución de los proyectos financiados por la entidad internacional.

Como parte del intercambio, los participantes realizaron una intensa gira en campo, trasladándose hasta las tierras altas de Chiriquí para visitar algunos de los productores que implementaron los proyectos agroforestales de café, cosecha de agua, riego y huertos de diversos rubros.

Así mismo, escucharon de los técnicos locales, las experiencias en las mesas participativas agroclimáticas y del diseño de planes de seguridad hídrica en la cuenca del río Chiriquí Viejo.

Los especialistas internacionales también conocieron la inspiradora experiencia de la caficultura Gabriela Santamaría, una mujer que junto a su familia y a través del proyecto desarrollado por la Fundación Natura con recursos del Fondo de Adaptación, transformó un potrero en una llamativa finca cafetalera, en la que incorporó agroforestería combinando nuevas y mejores variedades de café con otros rubros de valor comercial como el plátano, así como la aplicación de métodos como curvas de nivel para prevenir la erosión y proteger las fuentes hídricas.

En las visitas a campo se incluyeron dos fincas ganaderas, una en Veraguas y otra en Herrera, ambas servidas por los causes de la cuenca del río Santa María.

En la primera finca se evidenció el cambio de la ganadería tradicional extensiva hacia un sistema intensivo de pastoreo rotacional que maximiza la productividad del suelo, además del establecimiento de un sistema de almacenamiento y distribución de agua con bebederos en cada potrero para evitar la degradación de las fuentes naturales.

En la segunda finca, se apreciaron aún mejor las lecciones aprendidas en la implementación de medidas de adaptación al cambio climático, mediante el desarrollo de modelos de seguridad nutricional con bancos de forraje con alto valor nutritivo, para garantizar la alimentación del ganado durante las épocas críticas de sequía.

La presidenta de la Junta de Síndicos de la Fundación Natura, Carla López, destacó que, gracias a la confianza depositada por el Gobierno de Panamá, fue posible diseñar e implementar en conjunto con las autoridades del país, el proyecto Adaptación al Cambio Climático a través del Manejo Integrado de Recursos Hídricos en Panamá, que concluyó en el 2023 y sus impactos positivos se mantienen hasta hoy.

“Con una inversión de 9.9 millones de dólares, el proyecto ha sido un eje articulador de entidades y sentó bases para el desarrollo de importantes medidas de adaptación en Panamá, siendo sus resultados y aportes perdurables, y sobre los cuales se siguen hoy día construyendo y ampliando capacidades multisectorialmente en el país, llegando a cuencas hidrográficas de importancia significativa para la seguridad hídrica, alimentaria, social y económica de Panamá”, afirmó López.

Desde 2010, el Fondo de Adaptación ha comprometido más de $1.5 mil millones para proyectos y programas de adaptación y resiliencia al cambio climático, incluyendo 212 proyectos tangibles y localizados en las comunidades más vulnerables de los países en desarrollo de todo el mundo, apoyando a más de 65 millones de beneficiarios totales.