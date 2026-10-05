Ganaderos se preparan ante una temporada seca

El fenómeno de El Niño mantiene bajo presión al sector agropecuario, especialmente en las zonas que conforman el Arco Seco, donde la falta de lluvias afecta la disponibilidad de agua y pasto para el ganado.

Virgilio Martínez, presidente de la Asociación Nacional de Ganaderos (Anagan), explicó que la sequía golpea directamente a los productores por la falta de agua para los animales y por el deterioro de las condiciones de los potreros.

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El presidente de Anagan señaló que actualmente las provincias más afectadaspor el fenómeno son Los Santos, Herrera y Coclé.

"Definitivamente, estos fenómenos de la naturaleza golpean mucho al sector ganadero, pero esperamos que no haya mayores consecuencias como pérdida de animales o sequía", expresó Martínez.

Entre las medidas que recomienda el presidente de Anagan está aumentar las reservas de agua mediante sistemas de captación y reservorios. También plantea establecer parcelas de pastos de corte que permitan producir alimento para el ganado durante los meses más críticos.

Otro de los sectores que también está sintiendo los efectos de la naturaleza es el lechero en el área de Azuero. Así lo dio a conocer el ingeniero Gerardo González, miembro de la Asociación de Productores de Leche de Panamá (APLEPC).

González manifestó que, a medida que El Niño se fortalece, disminuye la producción de leche, debido al menor crecimiento de pastos y la reducción de reservas de agua.'

20%

ha aumentado el costo de producción por el alza de combustible.

A esta situación se suma el aumento de los costos para mantener la actividad. González estimó que los costos de producción han aumentado alrededor de un 20%, con el combustible como uno de los principales factores que presionan a los productores.

González indicó que hasta el momento se han registrado algunas pérdidas de animales, aunque no han alcanzado los niveles observados durante otros episodios de sequía.

El agua para beber, sin embargo, continúa siendo una de las principales preocupaciones del sector durante la temporada seca.

De acuerdo con Martínez, los recursos y la asistencia que reciben están siendo dirigidos a los productores más afectados.

Por su parte, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) mantiene acciones de apoyo dirigidas principalmente a los pequeños productores, considerados entre los más vulnerables ante las condiciones climáticas.

A estas acciones se suman las medidas de la Dirección Nacional de Ingeniería Rural y Riego, que contempla la construcción de abrevaderos en el Arco Seco, la rehabilitación de estructuras existentes y la instalación de sistemas de abastecimiento de agua mediante reservorios.

Esta entidad también gestiona la adquisición de tres perforadoras para pozos profundos y la construcción de reservorios comunales con geomembrana, bombas y tuberías. Mientras tanto, el sector ganadero insiste en que aumentar la capacidad de almacenamiento de agua y alimento será clave para enfrentar los efectos de El Niño.