Jornadas sociales acercan los servicios del Estado a las comunidades vulnerables

Más de 29,000 adultos mayores y 6,000 niños y niñas de áreas de difícil acceso han sido atendidos a través de las Jornadas de Acción Social del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), un proyecto que nació para acercar los servicios estatales a las comunidades más lejanas del país, beneficiando desde su puesta en marcha a más de 41 mil personas a nivel nacional.

La iniciativa, que cuenta con el apoyo de más de 25 instituciones, ofrece a los ciudadanos atención médica, vacunación, registro de nacimientos y defunciones, expedición de documentos de identidad personal, capacitaciones de emprendimiento, orientación sobre el cuidado a los menores, entre otros servicios a los que, debido a las largas distancias, no pueden acceder con facilidad.

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Lorena Cárdenas, encargada del programa, aseguró que su objetivo, además de reducir los costos de traslado de los moradores, es identificar sus necesidades para reorientar las políticas de la entidad a fin de que respondan oportunamente a las mismas.

Mencionó que durante las 70 jornadas que se han realizado hasta la fecha se ha identificado que una de las principales demandas de estas poblaciones es contar con una vivienda adecuada, debido a que muchas propiedades tienen problemas de techo o necesitan otras reparaciones; en estos casos se hace el enlace con las entidades correspondientes para que atiendan dicha necesidad.

Además, se les levanta un expediente de la situación de cada familia para darle seguimiento a través de los trabajadores sociales y asegurar que obtengan las respuestas que necesitan con el objetivo de ir reduciendo las brechas sociales que existen en el país.

Cárdenas señaló que, en un principio, el Mides tenía proyectado impactar a 24,000 personas; sin embargo, conforme avanzaron los meses, se dieron cuenta de que debían ampliar la cobertura de la iniciativa; por ello, tienen programadas hasta octubre unas 26 jornadas más para un total de 96 en cinco meses.

La región con mayor participación, hasta la fecha, ha sido la provincia de Veraguas con 10,938 personas atendidas, Chiriquí con 8,868 y la comarca Ngäbe-Buglé con 2,740 ciudadanos, en las que se han realizado 8 jornadas, mientras que, en el resto del país, se han desarrollado 4.

26

jornadas más realizará el Mides hasta finales de año para un total de 96 a nivel nacional. 41,783

personas de comunidades vulnerables se han beneficiado de este programa.

Cárdenas reiteró que su compromiso seguirá siendo darle solución a aquellas personas que, pese a vivir en condiciones vulnerables, son felices y agradecen lo poco o mucho que tienen; no obstante, su trabajo es mejorar su calidad de vida.

Disposición que comparte la ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles, al recalcar que estas jornadas le permitirán recabar información para conocer de primera mano las carencias de la población y reencauzar la acción pública donde más se necesita.

"Con esta iniciativa estamos reduciendo las barreras territoriales de acceso a la oferta institucional", afirmó Carles.

El Mides, en los dos últimos meses, ha atendido a unas 17,294 personas en 32 jornadas de acción social desarrolladas en distintas áreas del país.