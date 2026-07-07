José Emilio Moreno es proclamado como rector electo de la Universidad de Panamá

El Organismo Electoral Universitario (OEU) oficializó la victoria del Dr. José Emilio Moreno, quien asumirá las riendas de la Universidad de Panamá para el quinquenio 2026-2031. La proclamación se dio tras concluir el escrutinio del 100% de las 200 mesas de votación de las elecciones universitarias celebradas el pasado 1 de julio.

El anuncio fue realizado por el presidente del OEU, el profesor Rufino Fernández, luego de que la Junta Central de Escrutinio presentara el informe final que ratificó la tendencia irreversible a favor de Moreno.

Los resultados del sistema de voto ponderado dejaron una ventaja clara para la nómina ganadora, consolidando una victoria amplia frente a su contendiente más cercana. Moreno alcanzó el 55.5% de los votos, mientras que la profesora Migdalia Bustamante sumó el 18.9%, lo que representa una diferencia de 36.6 puntos porcentuales.

Un discurso enfocado en la unidad institucional

Al recibir las credenciales, el rector electo de la Universidad de Panamá dirigió un mensaje de cohesión a la comunidad universitaria, asegurando que su gestión no hará distinciones políticas internas.

"Siempre estamos pensando en el bienestar de nuestra institución. Tenemos que pensar como universidad. Estoy eternamente agradecido con quienes nos brindaron su apoyo y también con quienes optaron por otra nómina, porque a partir de este momento somos el rector electo de toda la Universidad de Panamá, de todos los centros regionales y programas anexos", expresó Moreno.

El Dr. Moreno insistió en que el principal eje de su próxima administración será limar asperezas y fortalecer los lazos institucionales: "Buscaremos la unidad de todos los universitarios, porque una universidad unida es una universidad más fuerte, más sólida y es la universidad a la que todos debemos aspirar".

Rechazan recurso de nulidad contra el proceso

Previo al acto de proclamación, el Pleno del OEU despejó el camino legal al no admitir un recurso de nulidad presentado por el abogado Jonathan Brown Racine contra la elección de rector.

Según el organismo electoral, la impugnación fue descartada debido a que no cumplía con los requisitos que exige el artículo 97 del Reglamento General de Elecciones Universitarias, dejando en firme los resultados democráticos del campus central, los centros regionales y las extensiones anexas.