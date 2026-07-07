'Tito y Lola descubren Panamá comiendo' amplía su alcance con nueva edición en inglés

El gastrónomo y escritor panameño Jorge Chanis Barahona presentó recientemente la obra "Tito & Lola Discover Panama Through Food". Esta edición está dirigida a niños dentro y fuera del país, familias bilingües y lectores internacionales interesados en descubrir Panamá a través de sus sabores, regiones e historias.

Publicado originalmente en 2019, el libro es una propuesta única dentro de la literatura infantil panameña: una historia donde la comida funciona como puerta de entrada para hablar de identidad, geografía, cultura, productos locales, regiones y orgullo nacional.

A través de Tito y Lola, dos niños curiosos que recorren el país, los pequeños lectores descubren platos típicos, ingredientes, productores, tradiciones y personajes que forman parte de la riqueza cultural de Panamá.

“Mi objetivo siempre ha sido despertar la curiosidad de los niños por las comidas típicas de Panamá, pero también por las regiones, las historias y las personas que hay detrás de cada plato. Después de ver cómo muchas familias llevaban el libro al extranjero para compartir un pedacito de Panamá con sus hijos, sobrinos o nietos, sentí que era el momento de abrir esta aventura a más niños del mundo”, expresó Chanis Barahona.

Desde su lanzamiento, Tito y Lola descubren Panamá comiendo ha vendido más de 6,000 ejemplares en sus distintas ediciones y ha sido reconocido como el primer libro infantil gastronómico del país por la Asociación Panameña de Literatura Infantil y Juvenil.

La obra también recibió reconocimientos internacionales en los Gourmand Awards 2022, celebrados en Umeå, Suecia, donde obtuvo el premio Food Culture Best in the World en la categoría de América Latina, además del segundo lugar en Libro para Niños y el tercer lugar en Libros de Comida Indígena.

Con esta edición en inglés, la historia amplía su alcance y abre una puerta para que lectores dentro y fuera de Panamá descubran el país desde una de sus expresiones más cotidianas y memorables: la comida.

La traducción llega después de una segunda aventura literaria de Tito y Lola: Tito y Lola y el poder del agua en la Cuenca del Canal de Panamá, publicada con el apoyo del Canal de Panamá y enfocada en educar a los niños sobre la importancia del agua, la sostenibilidad y el cuidado de la Cuenca Hidrográfica del Canal.

Más que un libro infantil, Tito & Lola Discover Panama Through Food propone una experiencia de lectura para conversar sobre quiénes somos, de dónde venimos y por qué Panamá merece ser contado —y saboreado— desde la infancia.

