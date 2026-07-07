Gua Sha facial: ¿cómo usarla correctamente para desinflamar la cara?

La Gua Sha facial se ha convertido en una de las herramientas más populares dentro de las rutinas de cuidado de la piel. Fabricada generalmente en piedra de jade o cuarzo rosa, se utiliza para realizar un masaje suave sobre el rostro con el objetivo de favorecer el drenaje linfático, aliviar la tensión muscular y disminuir la apariencia de hinchazón.

Aunque en redes sociales abundan los videos que prometen resultados inmediatos, los dermatólogos aclaran que sus beneficios son temporales y dependen de una técnica adecuada. La Gua Sha no modifica la estructura del rostro ni sustituye los tratamientos médicos o estéticos, pero sí puede complementar una rutina de cuidado facial.

¿Qué es la Gua Sha facial?

La Gua Sha tiene su origen en la medicina tradicional china, donde durante siglos se ha utilizado como una técnica de masaje corporal. Su versión facial emplea movimientos suaves y controlados para estimular la circulación y favorecer el drenaje de líquidos acumulados en el rostro.

La dermatóloga Shari Lipner, profesora clínica de Dermatología en Weill Cornell Medicine, explicó en una entrevista con The New York Times que el masaje facial con Gua Sha puede ayudar a reducir temporalmente la inflamación al favorecer el drenaje linfático, aunque no existen pruebas sólidas de que produzca cambios permanentes en el contorno de la cara.

¿Cómo usar correctamente la Gua Sha?

Antes de comenzar, es importante limpiar el rostro y aplicar un aceite facial o un sérum para que la piedra se deslice con facilidad. Utilizarla sobre la piel seca puede provocar irritación.

El masaje debe realizarse con una presión suave, manteniendo la herramienta en un ángulo aproximado de 15 grados respecto a la piel. Los movimientos deben ser lentos y siempre dirigidos desde el centro del rostro hacia el exterior y hacia abajo, siguiendo el recorrido natural del drenaje linfático.

Se recomienda comenzar por el cuello, continuar por la línea de la mandíbula, las mejillas, el contorno de los ojos, las cejas y finalizar en la frente. Cada movimiento puede repetirse entre cinco y diez veces, sin ejercer demasiada fuerza.

¿Cuáles son sus beneficios?

Cuando se utiliza correctamente, la Gua Sha puede aportar varios beneficios estéticos y de bienestar.

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Entre los principales se encuentran:

* Favorecer el drenaje linfático y reducir la hinchazón facial.

* Aliviar la tensión de los músculos del rostro.

* Estimular temporalmente la circulación sanguínea.

* Proporcionar una sensación de relajación durante la rutina de cuidado facial.

* Mejorar la absorción de algunos productos cosméticos al aplicarlos antes del masaje.

Sin embargo, los especialistas advierten que estos efectos suelen ser temporales y forman parte de una rutina de cuidado, no de un tratamiento médico.

Errores que debe evitar

Uno de los errores más frecuentes es ejercer demasiada presión. A diferencia de la técnica corporal tradicional, la Gua Sha facial debe realizarse con movimientos suaves para evitar hematomas o irritación.

También es importante limpiar la herramienta después de cada uso para prevenir la acumulación de bacterias y evitar compartirla con otras personas.

La dermatóloga Mona Gohara, profesora asociada de Dermatología en la Facultad de Medicina de Yale, señaló en declaraciones a Allure que la Gua Sha puede ser una herramienta útil para desinflamar el rostro de forma temporal, siempre que se utilice con delicadeza y como complemento de una rutina adecuada de cuidado de la piel, no como sustituto de tratamientos dermatológicos.

¿Quiénes deben evitar su uso?

Las personas con heridas abiertas, quemaduras solares, infecciones cutáneas, rosácea en fase activa o brotes importantes de acné deben consultar con un dermatólogo antes de utilizar la Gua Sha.

Si durante el masaje aparecen dolor intenso, irritación o hematomas, lo recomendable es suspender su uso y buscar orientación médica.

Un complemento para el cuidado de la piel

La Gua Sha facial puede ayudar a reducir la apariencia de un rostro hinchado y ofrecer una sensación de relajación cuando se incorpora correctamente a la rutina de cuidado personal.

Aunque sus efectos no son permanentes ni reemplazan los tratamientos dermatológicos, utilizarla con movimientos suaves, constancia y sobre la piel previamente lubricada puede convertirla en un complemento útil para quienes buscan mejorar temporalmente el aspecto del rostro.