Documentan saberes ancestrales asociados al uso de plantas medicinales en la comarca Ngäbe-Buglé

Investigadores de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) desarrollaron un estudio científico orientado a identificar, documentar y valorar los saberes ancestrales asociados al uso de plantas medicinales en la Comarca Ngäbe-Buglé.



El trabajo se titula “Rescate del Conocimiento Etnobotánico de la Etnia Ngäbe-Buglé para el Uso Sostenible de los Bosques de América” y busca contribuir a la preservación del conocimiento etnobotánico tradicional y al uso sostenible de los bosques tropicales-



“El proyecto surge a partir de una solicitud realizada por el Centro de Atención de Medicina Alternativa Ngäbe Iho Kebery, cuyos integrantes manifestaron su interés en documentar el conocimiento ancestral sobre las plantas medicinales para preservar estos saberes para las futuras generaciones y promover la conservación de los bosques. Ante esta necesidad, solicitaron el apoyo de la academia y la comunidad científica”, destacó la Dra. Ana Cristina González Valoys, investigadora de la Facultad de Ingeniería Civil de la UTP y líder del proyecto.



Para alcanzar este objetivo, el equipo empleó un enfoque de investigación transdisciplinario que integró a científicos de distintas áreas del conocimiento, tomadores de decisiones, autoridades tradicionales, líderes comunitarios y miembros de las comunidades cuyos medios de vida dependen directamente de los recursos forestales.



“Trabajamos de la mano con el Ministerio de Ambiente, autoridades comarcales y miembros de las comunidades de Santa Marta, Nueva Estrella, Guabal, Quebrada Negrita, Coclesito, Barranquilla y Cilico Creek para documentar el conocimiento etnobotánico asociado a las plantas medicinales utilizadas ancestralmente por el pueblo Ngäbe-Buglé”, señaló la Dra. González, quien también es investigadora asociada al CEMCIT AIP y miembro del Sistema Nacional de Investigación (SNI) de Panamá.



El proyecto se sustentó en tres pilares fundamentales: el conocimiento científico, las ciencias sociales y los saberes ancestrales de las comunidades indígenas, articulados con el propósito de promover la conservación de los bosques tropicales de la Comarca Ngäbe-Buglé. Como parte de las actividades desarrolladas, se realizaron recorridos en campo junto a botánicos tradicionales Ngäbe para identificar especies medicinales y documentar sus usos; además de talleres sobre conservación forestal, bioeconomía y bioemprendimiento orientados al aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.



“Como resultado de esta investigación acción-participativa, se logró documentar el conocimiento etnobotánico de las plantas medicinales y despertar en las nuevas generaciones un mayor interés por aprender de los botánicos tradicionales. Asimismo, las comunidades reconocieron la importancia de proteger las fuentes hídricas y fortalecer prácticas como el compostaje y la creación de viveros, así como incorporar tecnologías como el uso de drones para la vigilancia, conservación y restauración de los bosques. También se identificaron oportunidades de bioeconomía vinculadas al ecoturismo y al aprovechamiento sostenible de productos como cacao, café, plátano, pifá, artesanías y plantones medicinales, forestales y ornamentales, contribuyendo a la generación de ingresos sin ejercer presión sobre los ecosistemas forestales”, explicó la científica panameña.



Asimismo, el equipo identificó que el conocimiento etnobotánico tradicional ha desempeñado un papel fundamental en la conservación de los bosques de la Comarca Ngäbe-Buglé. Entre sus recomendaciones destaca el acompañamiento institucional para la creación y fortalecimiento de Organizaciones de Base Comunitaria (OBC), que permitan gestionar recursos destinados a iniciativas de conservación, restauración ecológica y bioeconomía. También subraya la importancia de mantener el respaldo de las instituciones gubernamentales para impulsar estas acciones a largo plazo.



Como parte de los resultados del proyecto, se publicó el libro “Iho Kebery, Santa Marta: Saberes curativos en la Comarca Ngäbe-Buglé”, el cual se encuentra disponible en el Repositorio Institucional de la UTP (https://ridda2.utp.ac.pa/). Adicionalmente, el libro y los hallazgos fueron presentados a autoridades comarcales, botánicos tradicionales Ngäbe, representantes comunitarios, funcionarios del MiAmbiente y de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), con el propósito de promover nuevas iniciativas que contribuyan al desarrollo sostenible de las comunidades indígenas y a la conservación de los bosques tropicales como estrategia de adaptación y mitigación frente al cambio climático.



El equipo de investigación estuvo conformado por el MSc. José Ulises Jiménez, investigador del Centro de Investigaciones Hidráulicas e Hidrotécnicas (CIHH) de la UTP; el señor Eligio Castillo Morales, líder Ngäbe-Buglé y técnico de MiAmbiente; la Dra. Rita Araúz de Takakuwa, docente de la Facultad de Ingeniería Industrial de la UTP; el profesor Abelardo Franco, del Centro Regional de Bocas del Toro de la UTP; y el Dr. Ulysses Paulino Albuquerque, docente e investigador de la Universidade Federal de Pernambuco, Brasil.



También colaboraron el Ing. Jeffrey Ramos, del Centro Regional de Bocas del Toro de la UTP; la Licda. Cecilia Morales, emprendedora Ngäbe; y los estudiantes Felipe Segundo, María Marciaga, Cristel Batista, Dania Juárez y Oriana Cedeño, pertenecientes a esta casa de estudios superiores.

Este proyecto de investigación fue cofinanciado por el Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global (IAI) y la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT). La gestión administrativa estuvo a cargo del Centro de Estudios Multidisciplinarios en Ciencias, Ingeniería y Tecnología (CEMCIT AIP).