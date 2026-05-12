La mala experiencia de 'El Toro' con una ambulancia del 911: 'Demoró más de 30 minutos en llegar, ¿ya para qué?'

El expresidente Ernesto Pérez Balladares expuso este martes una complicada situación que vivió recientemente con el servicio de emergencias.



En este sentido, Pérez Balladares narró que solicitó una ambulancia y esta tardó más de media hora en acudir a brindar el auxilio.



"Por emergencia mortal anoche llamé a la ambulancia de 911. Demoró más de 30 minutos en llegar: ¿ya para qué? Pésimo servicio", se quejó el expresidente.



Consultado sobre si la ambulancia era para Rómulo (Abad), el exmandatario respondió que sí.



Por otro lado, el exdirector del Sistema Nacional de Protección Civil, José Donderis, señaló que es importante invertir en estas organizaciones sobre todo porque por mucho tiempo el presupuesto ha sido cuestionable.



"Hay personas en el SUME 911 muy profesionales pero para que un sistema llegue a tener 15 minutos de respuestas estándar internacional requiere de una política seria de inversión", recalcó.



Dentro de la lamentable situación, Donderis considera clave que una figura de la relevancia de Pérez Balladares ponga esta situación sobre el tapete porque constituye una realidad en la respuesta a emergencias.



Por su parte Roberto Velásquez rememoró que propuso la ley al respecto y fue parte de quienes la sustentaron en la Asamblea Nacional, pero actualmente no es la sombra de lo que debería ser.