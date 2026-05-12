Un camión que fue hurtado dentro de la Zona Libre de Colón fue recuperado en el área de la vía Transístmica de esta provincia, en medio de un operativo policial de búsqueda.

José Kennion, mayor de la Tercera Zona Policial de Colón, manifestó que se dio la alerta de un vehículo tipo camión que fue víctima de hurto dentro de las instalaciones de la zona franca colonense.

Indicó que esto llevó a realizar un operativo a nivel de zona, donde se dio como resultado la ubicación del camión en la comunidad de El Giral, en el corregimiento de Buena Vista.

Agregó que se hizo coordinación con las autoridades para los trámites correspondientes.

Se inicia la investigación de todos los pormenores de este hurto vehicular para dar con los implicados en este delito.