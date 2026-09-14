Las claves para consolidar el SPA en Panamá

A 15 años de la implementación del Sistema Penal Acusatorio (SPA), Panamá mantiene el desafío de lograr que los procesos penales avancen de manera más ágil y uniforme.

Para el abogado Juan Carlos Araúz, el principal reto no está necesariamente en el diseño del SPA, sino en la capacidad institucional para garantizar su funcionamiento conforme a los principios establecidos.

Encuentra más noticias de Panamá América en Google Elígenos como fuente preferida y accede más fácilmente a nuestras noticias cuando busques información en Google.

El abogado considera que la respuesta no debe ser reducir las garantías de las partes, sino mejorar la gestión del sistema. Hay procesos que avanzan con rapidez y otros que permanecen durante años en investigación, juicio o en la resolución de recursos.

Durante la tercera jornada académica del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMELCF), realizada en conmemoración de los 15 años del sistema, el defensor público Benito Vega González planteó la necesidad de mejorar la práctica judicial mediante criterios más uniformes en las audiencias de control y una mejor administración de los tiempos dentro de los procesos.

Otro componente que ha evolucionado con el SPA es la actividad probatoria. Así lo dio a conocer la directora del Instituto Superior de Formación de Fiscales del Ministerio Público (MP), Delia De Castro.

La funcionaria abordó las diferencias entre peritos y testigos expertos y explicó que, aunque el Código Procesal Penal no regula expresamente la figura del testigo experto, su participación ha sido admitida bajo el principio de libertad probatoria.

Este enfoque pone nuevamente sobre la mesa uno de los desafíos de cualquier sistema de justicia: que las reglas procesales no solo estén diseñadas para garantizar los derechos de las partes, sino que permitan que los casos avancen sin demoras innecesarias.