Mida refuerza monitoreo agrícola frente al Fenómeno de El Niño  

El Ministerio de Desarrollo Agropecuario (Mida) aseguró que mantiene vigilancia sobre 35 rubros agrícolas en todo el país. La estrategia busca garantizar la seguridad alimentaria en Panamá y enfrentar los efectos del cambio climático y el fenómeno de El Niño.

Entre los productos agrícolas más relevantes están el arroz, la cebolla, las hortalizas de tierras altas y las cucurbitáceas. El monitoreo incluye tanto la extensión de las áreas cultivadas como la calidad de las cosechas.

Asimismo, el director nacional de Agricultura, Abel Aparicio, aseguró en una entrevista a Tvn Noticias que el abastecimiento de arroz está garantizado. Con inventarios actuales y contingentes de importación, la disponibilidad se mantiene estable.

Según la entidad, la producción nacional y las importaciones aseguran reservas de arroz suficientes hasta enero. Esto brinda tranquilidad a los hogares panameños respecto al principal alimento de consumo diario.

No obstante, el aumento de temperaturas y la falta de lluvias afectan cultivos como maíz, tomate, sandía y melón. El calor extremo deteriora la floración y favorece la aparición de plagas.

Para mitigar estos riesgos, el Mida ejecuta medidas preventivas como reservorios de agua y sistemas de almacenamiento. Estas acciones buscan garantizar el recurso hídrico durante la estación seca.

Además, la institución ofrece asistencia técnica a productores y recomendaciones nutricionales para el ganado. El apoyo incluye programas de manejo eficiente y asesoría especializada en el campo.

Por último, Aparicio destacó la rehabilitación del sistema de riego Remigio Rojas en Chiriquí y proyectos similares en Coclé. Con ello, se impulsa el cambio hacia sistemas de riego que reduzcan la vulnerabilidad climática.