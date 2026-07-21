Panamá
Mida refuerza monitoreo agrícola frente al Fenómeno de El Niño
- Maryori Sánchez / nacion.pa@epasa.com / @PanamaAmerica
El Mida dice que refuerza el monitoreo de 35 rubros agrícolas para asegurar el abastecimiento de alimentos y mitigar el impacto del clima en el país.
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El Ministerio de Desarrollo Agropecuario (Mida) aseguró que mantiene vigilancia sobre 35 rubros agrícolas en todo el país. La estrategia busca garantizar la seguridad alimentaria en Panamá y enfrentar los efectos del cambio climático y el fenómeno de El Niño.
Entre los productos agrícolas más relevantes están el arroz, la cebolla, las hortalizas de tierras altas y las cucurbitáceas. El monitoreo incluye tanto la extensión de las áreas cultivadas como la calidad de las cosechas.
Asimismo, el director nacional de Agricultura, Abel Aparicio, aseguró en una entrevista a Tvn Noticias que el abastecimiento de arroz está garantizado. Con inventarios actuales y contingentes de importación, la disponibilidad se mantiene estable.
Según la entidad, la producción nacional y las importaciones aseguran reservas de arroz suficientes hasta enero. Esto brinda tranquilidad a los hogares panameños respecto al principal alimento de consumo diario.
No obstante, el aumento de temperaturas y la falta de lluvias afectan cultivos como maíz, tomate, sandía y melón. El calor extremo deteriora la floración y favorece la aparición de plagas.
Para mitigar estos riesgos, el Mida ejecuta medidas preventivas como reservorios de agua y sistemas de almacenamiento. Estas acciones buscan garantizar el recurso hídrico durante la estación seca.
Además, la institución ofrece asistencia técnica a productores y recomendaciones nutricionales para el ganado. El apoyo incluye programas de manejo eficiente y asesoría especializada en el campo.
Por último, Aparicio destacó la rehabilitación del sistema de riego Remigio Rojas en Chiriquí y proyectos similares en Coclé. Con ello, se impulsa el cambio hacia sistemas de riego que reduzcan la vulnerabilidad climática.
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