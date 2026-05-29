MIDES suma más beneficiarios y anuncia jornadas sociales

El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) anunció este jueves la inclusión de 3,705 panameños en condición de vulnerabilidad a los Programas de Transferencias Monetarias Condicionadas (PTMC), fortaleciendo la atención a familias en situación de pobreza y pobreza extrema.

La ministra Beatriz Carles de Arango encabezó la entrega de tarjetas Clave Social en la sede de la Comunidad Apostólica Hosanna, acto que se replicará en todo el país. Con estas incorporaciones, los beneficiarios podrán acceder al segundo pago correspondiente al año 2026.

Asimismo, la inversión destinada para esta nueva población asciende a B/. 1,179,120, lo que eleva a 11,423 el total de panameños incorporados a los programas sociales durante los primeros 23 meses de gestión de la actual administración.

Además, los nuevos beneficiarios se integran a los programas 120 a los 65, Red de Oportunidades, Ángel Guardián y Bono Alimenticio Nutricional, siendo el primero el de mayor alcance con 2,875 personas.

De igual manera, la ministra destacó que muchos beneficiarios esperaron hasta ocho años para recibir este apoyo, lo que refuerza el compromiso institucional de garantizar una ayuda digna y oportuna.

Por otra parte, el MIDES informó que los pagos se realizarán del 1 al 12 de junio mediante la Tarjeta Clave Social, mientras que en las áreas de difícil acceso se efectuarán entre el 15 y el 19 de junio.

A la vez, la cartera social resaltó que los PTMC continúan teniendo rostro de mujer, ya que 2,265 de los nuevos beneficiarios son mujeres provenientes de distintas regiones del país.

La ministra Carles de Arango anunció la realización de 17 jornadas sociales hasta octubre, con una cobertura estimada de más de 20 mil personas, que incluirán vacunación, giras médicas, asistencia agropecuaria y orientación integral para mejorar la calidad de vida de las comunidades vulnerables.