Minsa intensifica acciones para frenar el dengue en Panamá

El Ministerio de Salud (Minsa) informó, por medio del Departamento de Epidemiología, que hasta la semana epidemiológica n.°18, correspondiente del 3 al 9 de mayo de 2026, se han registrado 2,468 casos acumulados de dengue en todo el país. Ante esta situación, las autoridades sanitarias reiteran el llamado a la población para reforzar la eliminación de criaderos del mosquito transmisor.

Asimismo, el informe detalla que de los casos registrados, 2,162 no presentan signos de alarma, mientras que 291 sí los muestran y se reportan 15 casos de dengue grave. Hasta la fecha, se mantienen 307 hospitalizaciones y un total de 7 defunciones, distribuidas en Bocas del Toro, Los Santos, Coclé y Colón.

En la Región Metropolitana encabeza la lista con 630 casos, seguida por Colón con 430, Bocas del Toro con 254, Panamá Oeste con 228 y San Miguelito con 224. Otras regiones como Panamá Este, Panamá Norte, Herrera y Chiriquí también reportan cifras significativas, lo que refleja la extensión nacional del problema.

Además, los corregimientos más afectados son Tocumen con 168 casos, Puerto Pilón con 97, 24 de Diciembre con 93, Veracruz con 86 y Belisario Frías con 73. El grupo etario más golpeado es el de 10 a 14 años, con una tasa de incidencia de 74.5 casos por cada 100,000 habitantes, lo que preocupa a las autoridades por la vulnerabilidad de los menores.



Del mismo modo, el Minsa subraya que la tasa de incidencia nacional se ubica en 52.3 casos por cada 100,000 habitantes, lo que evidencia la necesidad de intensificar las acciones de control. Los equipos de vectores y promoción de la salud mantienen operativos en todo el país para reducir el impacto de la enfermedad.

Igualmente, se insiste en la importancia de la participación ciudadana. Las autoridades recomiendan eliminar recipientes en desuso que acumulen agua, tapar los utilizados para la recolección y limpiar los alrededores de las viviendas. Estas medidas simples son fundamentales para cortar el ciclo de reproducción del mosquito.

Por otra parte, el Minsa recuerda que los principales síntomas del dengue son fiebre, dolor de cabeza, malestar general, dolores musculares y dolor ocular. Se exhorta a la población a no automedicarse y acudir oportunamente a un centro de salud, prestando especial atención a los signos de alarma que pueden complicar la enfermedad.

Las autoridades reiteran que la lucha contra el dengue requiere un esfuerzo conjunto entre instituciones y ciudadanía. La eliminación de criaderos, la vigilancia epidemiológica y la educación comunitaria son claves para reducir los casos y evitar más defunciones. La prevención sigue siendo la herramienta más efectiva frente a esta amenaza sanitaria.