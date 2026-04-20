Mulino deroga decreto sobre transporte por plataformas digitales y abre consulta

Luego de críricas a favor y encontra, el presidente, José Raúl Mulino, derogó el Decreto Ejecutivo N.10 del 16 de abril de 2026 que reglamentaba el servicio de transporte público selectivo de lujo solicitado a través de plataformas digitales.

La medida tiene el propósito de abrir el tema a un periodo de consulta ampliada con todos los sectores involucrados.

Mulino reconoció que hace falta un diálogo más amplio para lograr una normativa clara y consensuada, que permita regularizar esta actividad y garantizar un servicio óptimo para los usuarios del transporte selectivo.

El decreto aprobado hoy por el presidente Mulino sostiene que han sido muchos los aportes de los diferentes sectores de la sociedad panameña después de la publicación de la reglamentación hoy derogada, “principalmente de los usuarios de estos servicios de transporte, con opiniones a favor y en contra de la regulación expedida por el Órgano Ejecutivo”.

“Ante esta situación y escuchando los aportes de todas las partes, se hace necesario dejar sin efecto inmediato esta disposición y recoger los aportes de todas las partes involucradas para expedir una norma administrativa que regule este servicio de transporte público que es una necesidad y una realidad, principalmente en beneficio de los usuarios”, indica textualmente el nuevo Decreto Ejecutivo N. 11 de hoy 20 de abril.

Los transportistas de servicio selectivo de lujo aseguraron que no se oponían a la regulación del servicio; sin embargo, lamentaron no haber sido tomados en cuenta en el Decreto Ejecutivo N.° 10.

Por su parte, miembros de la Cámara Nacional de Transporte (Canatra) se manifestaron en los predios de la Asamblea Nacional en rechazo de la demanda de nulidad del decreto que había presentado el diputado Ernesto Cedeño.

Dorina Pérez, asesora de Canatra, defendió el decreto derogado, ya que obligaba a los transportistas de las plataformas digitales a tener un seguro adecuado, un certificado de operación y pertenecer a una prestataria.