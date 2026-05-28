Mulino niega presiones y reafirma: Panamá decide sin injerencias externas

El presidente José Raúl Mulino negó este jueves que Panamá esté actuando bajo presión extranjera en su relación con China, en medio de las tensiones generadas por inspecciones masivas a buques panameños en puertos asiáticos.

Además, el mandatario aclaró que la salida del conglomerado CK Hutchison de dos terminales cercanas al Canal de Panamá fue una decisión soberana, tomada en defensa de los intereses nacionales, y no producto de influencias externas.

De igual manera, Mulino subrayó que las medidas adoptadas buscan garantizar la seguridad y estabilidad de la marina mercante panameña, considerada la más grande del mundo, y actualmente afectada por detenciones que han generado preocupación en el sector.

Por otra parte, el canciller Javier Martínez-Acha respaldó la postura presidencial al afirmar que “no hay ninguna motivación ideológica y el país no sigue ninguna presión extranjera de ningún país", dejando claro que las decisiones responden a criterios técnicos y jurídicos.

En ese sentido, Martínez-Acha recordó la reunión sostenida con su homólogo chino, Wang Yi, en Nueva York, donde se abordó la renovación del acuerdo marítimo, considerándolo vital para la competitividad de la flota panameña.

Asimismo, Panamá solicitó que las inspecciones a buques se realicen bajo parámetros previsibles y técnicos, evitando medidas que afecten la confianza internacional en el registro marítimo panameño.

Por otro lado, Mulino adelantó que viajará a Grecia para reunirse con navieras y autoridades internacionales, con el objetivo de recuperar confianza y fortalecer la posición estratégica de Panamá en el comercio marítimo global.

El presidente reiteró que defenderá la soberanía nacional y que Panamá no será arrastrada en disputas geopolíticas, reafirmando su compromiso de proteger los intereses del país frente a cualquier intento de presión externa.