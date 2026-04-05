Ngäbes fueron capacitados para instalar paneles solares en sus comunidades

El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (Inadeh) y el Centro de Competitividad de la Región Occidental (Cecomro) consolidaron una alianza estratégica que ya comienza a generar resultados concretos en comunidades de difícil acceso del país.

A través de este convenio, ambas instituciones impulsan la capacitación técnica en sistemas fotovoltaicos en territorios como Jirondai y Kankintú, en la comarca Ngäbe Buglé, llevando soluciones reales donde, por años, el acceso a servicios básicos ha sido limitado.

El impacto no es menor. Un total de 22 jóvenes fueron formados durante ocho meses en instalación de energía solar, y hoy lideran la implementación de estos sistemas en nueve centros educativos, beneficiando directamente a más de 4,100 estudiantes.

Son nueve escuelas las que están siendo provistas de paneles solares, inicialmente.

En la escuela Guarumito, por ejemplo, la implementación de la tecnología va acompañado de habilitar un salón de informática.

Más allá de las cifras, el proyecto representa un cambio tangible en la vida de estas comunidades: escuelas que ahora cuentan con energía, mejores condiciones para el aprendizaje y nuevas oportunidades para su desarrollo.

Esta iniciativa, respaldada por la cooperación internacional, demuestra que la formación profesional no solo capacita, sino que transforma. Convierte el conocimiento en empleo digno, en soluciones sostenibles y en progreso para quienes más lo necesitan.