Panamá fortalece estrategia de servicios modernos con apoyo de International Free Zone Authority

El Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) avanza en la modernización del proceso de otorgamiento de licencias para usuarios de zonas francas, con el objetivo de atraer empresas vinculadas a los servicios modernos. Julio Moltó, Ministro de Comercio, sostuvo una reunión con representantes de la International Free Zone Authority (IFZA) en el marco del XII Congreso Mundial de Zonas Francas 2026.

A lo largo del encuentro se analizaron mecanismos para aprovechar la digitalización que impulsa la Dirección General de Zonas Francas, junto con la reciente Estrategia Nacional de Exportación de Servicios Modernos (ENESM-PA), diseñada para fortalecer la participación de Panamá en sectores como software, marketing digital, consultoría especializada e industrias creativas.

Por tal motivo, la institución IFZA con sede en Dubái y presencia en Panamá, compartió experiencias sobre modelos ágiles y digitalizados que han permitido atraer empresas internacionales en mercados líderes como Singapur, Estonia y Reino Unido. Estas prácticas buscan replicarse en Panamá para facilitar la instalación de compañías que operan en entornos digitales.

Además, el ministro Moltó destacó que la coyuntura geopolítica en el Golfo Pérsico y los cambios en las dinámicas globales de inversión representan una oportunidad estratégica para Panamá. En donde el país se proyecta como un destino atractivo para nómadas digitales, empresas tecnológicas y prestadores internacionales de servicios modernos, gracias a su plataforma segura y competitiva.

Representantes de IFZA explicaron que en Dubái los procesos de licenciamiento para zonas francas se realizan completamente en línea, en inglés y en un plazo de tres a cinco días hábiles, facilitando así la atracción de talento global y empresas de alto valor agregado, un esquema que Panamá busca adaptar a su realidad.

Durante la reunión también se permitió identificar áreas de cooperación entre el MICI y organismos internacionales, con el fin de garantizar que las reformas en licencias se alineen con estándares internacionales y fortalezcan la competitividad del país en el mercado de servicios digitales.

En esta sesión, el ministro Moltó fue acompañado por el director general de Zonas Francas del MICI, Rodrigo Jaén, y Oscar García, representante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Por parte de IFZA participaron Patrick Kuehl y Markus Raiser, quienes resaltaron el interés de la entidad en apoyar la transformación del sistema panameño.

Con estas iniciativas, Panamá busca consolidarse como un hub regional de servicios modernos, capaz de atraer inversión extranjera y generar nuevas oportunidades de empleo en sectores de alto crecimiento.