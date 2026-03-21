¿Quiénes están en la selecta lista de invitados a la boda de Kevin Marino Cabrera y Andrea Altamirano Duque?

La boda del embajador Kevin Marino Cabrera con la panameña Andrea Altamirano Duque es uno de los eventos sociales del año, reservado para un selecto grupo de invitados.

El enlace se realiza este sábado, en la residencia del diplomático estadounidense, ubicada en La Cresta.

Apostados en las cercanías, una batería de comunicadores aguarda por obtener datos del confidencial evento.

En este sentido, algunos de los invitados que se han dejado ver y que participarán del enlace son el alcalde Mayer Mizrachi, el contralor Anel Flores y el ministro de Seguridad, Frank Abrego.

También estará la chef Cuquita Arias de Calvo, encargada de brindarle lo mejor al paladar de los invitados. Mientras Sammy y Sandra Sandoval amenizaron la fiesta.

Como era de esperarse, en las cercanías de la residencia hay un férreo dispositivo de seguridad para garantizar la privacidad del enlace.

Además, cada invitado debe verificarse antes de obtener el acceso a la recepción más comentada del año.

Se espera que conforme avance la noche, se vayan revelando más rostros conocidos de la alta sociedad panameña y estadounidense.

Cabrera, en tanto, se pudo observar con una enorme sonrisa dándole la bienvenida a los invitados, mientras llega el momento de decir el "sí, acepto" más especial de su vida.