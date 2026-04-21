Quijano pide igualdad en inspección portuaria

El exadministrador del Canal de Panamá, Jorge Quijano, expresó su preocupación por las estrictas inspecciones que China realiza a los buques registrados con bandera panameña que ingresan a sus puertos.

Quijano señaló que las autoridades chinas están aplicando reglas más estrictas a los buques de bandera panameña que a los de otras naciones, y pidió que las inspecciones sean uniformes para todos los barcos, independientemente de su país de registro.

El exadministrador sostuvo que el gobierno panameño debe tomar la iniciativa no solo a nivel diplomático, sino desde el punto de vista de la seguridad de los buques para asegurarse de que estén en buen estado para pasar las inspecciones que hace China en este momento.

Quijano dijo que entiende que las posibles motivaciones de China tienen que ver con Panama Ports, pero que, al margen de eso, este tema hay que atenderlo. Panamá debe tomar la iniciativa para corregir el problema.

"Si China detectó un problema en un buque abanderado con nuestro registro, debemos exigirle a esos buques que corrijan la situación para asegurarnos de que puedan entrar y salir sin ningún problema de los puertos chinos", sostuvo Quijano.

Para Quijano ellos simplemente están aplicando las reglas.

China es el segundo cliente del país en movimiento de carga. No deja de ser importante para nosotros como panameños.'

400%

es la cifra de retenciones de buques panameños.

Actualmente el Canal esta dando tres mil millones de dólares anuales y tiene ingresos de más de cinco mil millones, de alguna manera esto afecta a los panameños.

Quijano concluyó su intervención resaltando que Panamá, como uno de los registros de buques más importantes del mundo, tiene la responsabilidad de garantizar que sus buques cumplan con las normativas internacionales.