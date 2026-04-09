Sonda modernizará la forma de pago en el Metro y MiBus

El calvario de quedarse sin saldo o no encontrar dónde recargar la tarjeta de transporte está a punto de quedar en el pasado.

La empresa Sonda anunció que ya están en Panamá los nuevos validadores que prometen revolucionar la forma en que los panameños se mueven por la ciudad.

Esta nueva tecnología no es un simple cambio de máquinas; es un salto directo a la modernidad que los usuarios venían exigiendo a gritos.

Los nuevos equipos permitirán que el acceso al Metro de Panamá y a los buses de MiBus sea mucho más fluido, eliminando esos retrasos innecesarios en la entrada de las estaciones y zonas pagas.

Adiós a la tarjeta obligatoria: paga con tu celular o el banco

Con estos nuevos aparatos, el sistema se abre a múltiples opciones de pago que antes parecían de película:

Pagos sin contacto: Podrás usar tus tarjetas bancarias directamente en el lector.

Códigos QR: Ideal para quienes prefieren gestionar todo desde su celular.

Rapidez total: El objetivo principal es reducir las filas y que el abordaje sea cuestión de segundos.

Víctor Betancourt, gerente general de Sonda Panamá y Guatemala, aseguró que este avance está enfocado 100% en las necesidades del usuario, buscando un sistema más digital y eficiente.

¿Cuándo empieza?

La instalación será progresiva. Los equipos primero deben pasar por un proceso estricto de certificación de software para garantizar que no haya fallas al momento de cobrar. Una vez listos, los verás instalados en:

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Todas las estaciones del Metro de Panamá.

Buses y zonas pagas de MiBus.

Puntos estratégicos de recaudo en el área metropolitana.

"Este es el inicio de una nueva etapa tecnológica en el sistema de transporte que facilitará las recargas y la gestión diaria de miles de pasajeros", señalaron fuentes vinculadas al proyecto.