Tecnología para cazar a los ladrones de medicina en la CSS

El uso de la tecnología podría controlar que algunos funcionarios de la Caja de Seguro Social se sigan robando los medicamentos, eso sí con la ayuda de factores externos, al menos esto es lo que el director de la CSS, Dino Mon argumentó en la Comisión de Trabajo, Salud y Bienestar Social de la Asamblea Nacional donde habló de las memorias 2025 de esa institución.

"(El robo de medicinas) es un tema con el que tenemos que luchar, pero no es fácil, son temas que solo la vamos a controlar con tecnología", expresó Mon ante los comisionados.

"Ya tenemos el “Salmi” (un software logístico) con el que vamos a poder saber qué entra y qué sale (de la institución)", expresó.

Y es que Mon destacó que los sistemas anteriores implementados en la Caja estaban vulnerados y cualquier persona del Departamento de Sistema podía cambiar los inventarios... "Sabíamos lo que salía del punto A, pero en el punto B no se registraba lo que llegaba", lamentó.

De acuerdo al director, los medicamentos más sentidos "son los que más se pierden".

Mencionó el ácido hialurónico, que no había en la CSS, "pero cuando vemos las estimaciones, compramos lo necesario, la pregunta es por qué no tenemos. Por qué se desabastece ante que los procesos de licitación pudieran abastecer", se preguntó el director.

Y es que según Mon cuando se hicieron los análisis y las estimaciones de lo que se iba a requerir, su equipo de trabajo nunca contempló que iba a haber tal cantidad de robos en la CSS.

Y es que Mon arrancó explicando el tema del abastecimiento diciendo que el 2024 cerró con un 91% de abastecimiento, luego de activar un plan de emergencia que consistió en una compra de medicamentos por unos $124 millones.

Esta compra le permitió a la institución ponerse al día en gran cantidad de medicamentos, "logramos mantener el abastecimiento todo el año y el 2025 lo cerraron con el 96 por ciento, pero se nos ha ido de las manos", lamentó.

Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica Las noticias que importan directo a tu inbox SUSCRIBETE

Recordó que en una institución de salud, funcionarios de la CSS metían los medicamentos en bolas que luego se tiraban a la basura, pero que las mismas posteriormente eran recogidas por personas en situación de calle, quienes "recibían dinero de funcionarios de la institución.. Y eso pasa en toda la red", añadió.

Ante estos incidentes, Mon adelantó que pronto habrá muchos temas legales de demandas y querellas que están accionando en el Ministerio Público.

Siguiendo con el tema, Mon señaló que ya se tiene la licitación de precio único adjudicada.

"Estamos adjudicando 282 renglones para todos los medicamentos de síntesis químicas, todos los medicamentos biológicos en 47 renglones, una (compra por) $77.9 millones, otra por 72 millones y otra por $53 millones que está en la mesa técnica, con esto ya tenemos la adjudicación total de todos los medicamentos del año", sentenció.