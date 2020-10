La actriz Sherlyn regresará a la pantalla chica, está en negociaciones para su próxima telenovela

La actriz Sherlyn anunció que regresará a la pantalla chica, será en una telenovela de Juan Osorio, con quien ya ha tenido varias conversaciones.

"Ya hay plática con Juan Osorio, probablemente volvamos a trabajar muy pronto. La ventaja de tener amigos, cómplices y jefes que te conocen desde siempre. Es que Juan el día que me vio me dijo: 'A ver Sher, yo sé que eres mamá y sé que estás en lactancia, vamos a organizarnos para que los tiempos cuadren y lo hagamos de la mejor forma posible'", dijo Sherlyn en el programa El Break de las 7, conducido por Alejandra Espinoza.

"Entonces sí regresaré a trabajar, pero con muchos permisos porque la prioridad es André, pero no hay que dejar de lado la parte importante que es el sentirnos realizadas en la parte profesional”, prosiguió la actriz.

Sherlyn detalló que volverá a las telenovelas sin descuidar a su hijo, pues André es la prioridad.

Explicó que se le facilita mucho que la casa de su mamá está muy cerca de Televisa: “Mi lugar de trabajo está muy cerca de la casa de mi mamá y pienso echar brinquitos para visitarlo, para darle besos, para darle de comer y regresar al foro. Por ese lado creo que todo va a estar en orden”.

Detalles

A tres meses del nacimiento de André, su madre, la actriz Sherlyn ha recuperado su figura.

Sherlyn compartió una fotografía en donde se le ve disfrutando de la naturaleza y su escultural figura. La actriz es muy disciplinada, a solo un mes del nacimiento de su hijo ya había recuperado su peso.

La actriz reveló que su secreto fue la lactancia materna exclusiva, cargar mucho a André y tomar mucha agua.

Además, confesó que no se ha sometido a extenuantes rutinas de ejercicios o a regímenes alimenticios rigurosos.

"Todavía no me han dado ganas ni tiempo de hacer ejercicio, ni de hacer dieta, me da mucha hambre la lactancia y se me antoja casi puro carbohidrato", agregó en su post Sherlyn.