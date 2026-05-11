Investigadores identifican tres nuevas especies de Scottmoria en Panamá

Un equipo de investigadores de la Universidad de Panamá ha identificado y descrito formalmente tres nuevas especies de árboles del género Scottmoria en los bosques nubosos tropicales del país. El hallazgo resalta la riqueza biológica aún por descubrir en los ecosistemas montanos panameños.

El estudio, titulado “Three new species of Scottmoria (Lecythidaceae), from the tropical cloud forest of Panama”, fue publicado recientemente en la prestigiosa revista científica Phytotaxa. Los autores son Juvenal E. Batista Guerra, de la Escuela de Biología y el Herbario PMA de la Universidad de Panamá, y Ghillean T. Prance, del Royal Botanic Gardens de Kew, Reino Unido.

Las especies fueron nombradas Scottmoria santafeensis, Scottmoria ilianacisneroi y Scottmoria gracie. Fueron encontradas en zonas de difícil acceso dentro del Parque Nacional Santa Fe, en Veraguas, y en los cerros Pirre y Sapo, en el Parque Nacional Darién.

El artículo no solo detalla las características morfológicas de los nuevos árboles, sino que también ofrece datos sobre su estado de conservación, distribución geográfica, hábitat, ecología y fenología. Además, incluye fotografías y mapas de distribución que facilitarán futuras investigaciones.

El rector de la Universidad de Panamá, Eduardo Flores Castro, celebró el descubrimiento al señalar que fortalece la proyección internacional de la investigación en la institución y confirma el papel clave de Panamá en el hallazgo de nuevas especies en el Neotrópico.

Estas especies pertenecen a la familia Lecythidaceae, un grupo de árboles tropicales de gran importancia ecológica. Se distinguen de sus parientes por particularidades en sus flores y semillas, según detalla el manuscrito.

El hallazgo cobra especial relevancia porque los bosques nubosos son ecosistemas altamente vulnerables al cambio climático. Representa un aporte significativo al conocimiento de la biodiversidad panameña y refuerza el valor de las áreas protegidas como corredores biológicos de Mesoamérica.

En un contexto global de acelerada pérdida de ecosistemas, este tipo de investigaciones taxonómicas resultan esenciales para documentar la diversidad antes de que desaparezca y para respaldar políticas efectivas de conservación en Panamá.