'La Tepesita' es ignorada por sus amigos violinistas en Ocú

Triste, enojada y decepcionada, así se siente la tipiquera Doralis Mela porque no le han hecho el favor de afinar un violín que tiene en la casa de su papá, en Ocú, Herrera.

“La Tepesita”, como se le conoce a Mela, contó que la ha escrito a varios músicos ocueños, a quienes llamó amigos, para que le ayudaran a afinar el instrumento, sin embargo, la han ignorado.

“(…) No les ha dado la gana”, dijo Mela, que explicó que el instrumento es un regalo para su tío abuelo que vive en el campo y que se lo quiere llevar afinado junto a otras cositas más.

Resignada y entre lágrimas, “La Tepesita” mencionó que no le va a escribir a más nadie, aunque guarda la esperanza de que alguien le pueda afinar el violín y está dispuesta a pagar por ello.

En medio del disgusto recordó que ella es de las que siempre dice sí y está dispuesta a ayudar, por lo tanto, que nadie la haya querido a ayudar la dejó afectada.