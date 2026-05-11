El Michi Fest Panamá (@michifestpanama), la primera y única convención de cat lovers del país enfocada en las adopciones, tenencia responsable y esterilización, ya tiene fecha para su cuarta edición: será el 30 de agosto, en el Centro de Convenciones Vazco Núñez de Balboa del Hotel Panamá.

La convención tuvo una asistencia de 500 personas en su primera edición en 2023, desde entonces, la convocatoria ha ido en aumento, con 1,594 (2024) y 1,804 (2025), convirtiéndose en más que un evento, es un movimiento que transforma el amor en acción.

El Michi Fest 2026, que tiene como embajadora a Martita (una gatita rescatada), tiene como propósito esterilizar a más de 500 gatos, recaudar más de 1,000 kilogramos de alimento y más de 500 libras de arena para gatos.

Josué Bethancourt, director general de la convención, comentó a Panamá América que tienen grandes expectativas, además de cumplir con las metas, espera que durante la jornada se logre la adopción de más de 15 gatos adultos y que incremente el número de participantes, se estima una asistencia de más de 2,000 personas

Contó que se aspira a que los visitantes se conviertan en agentes replicadores del mensaje del Michi Fest Panamá, "transformar el amor que tenemos hacia los gatos en acciones concretas para su bienestar".

Para la cuarta versión, se contará con la participación de seis grupos rescatistas y una variada programación de actividades: experiencias creadas por marcas y patrocinadores, zona gaming, bazar de emprendedores, pasillo de muralistas, feria de adopción, charlas y más.

La convención es una oportunidad para derribar mitos relacionados a los gatos y empatizar con ellos, porque, según la propia experiencia de Manuel Angulo, el "Karen Macho" de la Michi Embajadora 2026, hay mucho estigma con estos peludos, incluso él no era un cat lover, sin embargo, cuando empezó a familiarizarse con ellos y la labor de los rescatistas su mentalidad cambió.

Novedad

Este año la experiencia del visitante se transforma. Al ingresar al festival recibirán una tarjeta de vacunación, donde acumularán sellos o firmas, que representan dosis contra el abandono y una acción a favor del bienestar animal, con cada interacción en las actividades.

Al completar todas las dosis las tarjetas se depositarán en una gran tómbola.