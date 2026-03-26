Christiansen pide a sus jugadores: competir y mantenerse enfocados ante Sudáfrica

El seleccionador de fútbol de Panamá, Thomas Christiansen, dijo este jueves, en la víspera del primero de los dos amistosos ante Sudáfrica, que estos "serán clave" en la preparación del equipo de cara al Mundial 2026 y que también les servirá para observar la actitud de los jugadores en un partido de alto nivel.



"Estos dos partidos también es un poco de mentalidad y ver cómo vienen los jugadores, porque aquí queremos la gente que compita, que estén enfocado en lo que nos viene encima y si veo que no estamos tomando esa responsabilidad y ese compromiso, pues habrá que buscar por otro lado", indicó el entrenador de Panamá.



Sobre el juego ante los "bafana bafana", el técnico precisó que "ya queda poco para iniciar el mundial" y que por ello a cada partido "hay que darle más importancia, sacar buenas conclusiones y ver lo que uno busca" en los jugadores.



El entrenador destacó que en el grupo hay una buena mezcla de jugadores jóvenes, como son los casos de Martín Krug y Kadir Barría, con veteranos, y que confía en que los de experiencia le aporten "animo y sobre todo conocimientos" a los nuevos a la hora de tomar decisiones dentro del campo.



"Yo creo que uno aprende de la experiencia de los demás y de lo que uno ha vivido como jugador profesional y por eso es muy importante mezclar esa veteranía con la juventud", señaló.



La selección panameña completó este jueves su último entrenamiento previo al partido de este viernes. Los trabajos, realizados en el Sugar Ray Stadium, en Clermont, municipio sudafricano de Durban, se extendieron durante 90 minutos.



Christiansen ya cuenta con los 23 convocados, tras el arribo a la concentración del defensor Jiovany Ramos.



Panameños y sudafricanos se verán las caras en este primer amistoso, de los dos pactados, en el Moses Mabhida Stadium, de Durban, en un encuentro programado (1:00 p.m. hora de Panamá).



En la Copa Oro 2005, Panamá venció a Sudáfrica en los cuartos de final al superarla en la tanda de los penaltis por 5-3, luego de igualar 1-1, en un encuentro disputado en el Reliant Stadium, en Houston, Texas.



El técnico belga Hugo Broos manifestó en su momento que "no fue un error elegir a Panamá para estos dos partidos, debido a que los centroamericanos tiene el mismo estilo de juego de México", rival con el que debutarán en el Mundial 2026, el próximo 11 de junio en el Estadio Azteca, en la capital mexicana.



Sudáfrica aparece en la posición 60 de la clasificación FIFA de enero, mientras Panamá está en la casilla 33.