Advierten que cambios en la 'Golden Visa' afectarán la reventa de viviendas en Panamá

La regulación del mercado inmobiliario a través de la Visa de Inversionista Calificado (conocida como Golden Visa) enfrenta críticas del sector bienes raíces tras la promulgación del Decreto Ejecutivo No. 17, dictado el 8 de septiembre.

Berlisa Arosemena, abogada y corredora de bienes raíces, advirtió que la norma, que busca incentivar únicamente la compra de viviendas nuevas, terminará por ralentizar el mercado secundario o de reventa, restándole competitividad a Panamá frente a destinos con programas similares.

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"Los considerandos del decreto dicen que es para dinamizar el mercado de viviendas nuevas, pero no podemos vestir un santo desvistiendo a otro. Al poner trabas a las propiedades de reventa en una visa de este tipo, el inversionista extranjero simplemente buscará otras latitudes", explicó la especialista.

Impacto en el mercado secundario y pérdida de competitividad

Arosemena destacó que la Visa de Inversionista Calificado exige una inversión mínima de $300,000 y permite obtener la residencia permanente en un tiempo récord de 30 días. No obstante, al restringir los beneficios en el mercado secundario, se generan distorsiones en la oferta del país:

Mientras Panamá y Panamá Oeste concentran entre 18,000 y 22,000 unidades nuevas, el mercado de reventa cuenta con cerca de 30,000 propiedades de entre $250,000 y $450,000 cuyo tiempo de colocación ya oscila entre 9 y 14 meses.

Muchos compradores internacionales descartan adquirir en planos (espera de 24 a 36 meses) porque requieren retorno inmediato mediante alquiler o habitabilidad instantánea.

En zonas del interior del país donde no existen proyectos de construcción nuevos, la medida deja sin opciones al inversionista que busca la Golden Visa.

Muchos propietarios locales venden su vivienda de segunda mano precisamente para abonar o adquirir un proyecto nuevo.

"Al poner una pequeña traba so pretexto de ayudar a dinamizar la construcción, estás entonces congelando la posibilidad de que un propietario pueda vender el inmueble", dijo en Nex Noticias.

Golpe a la recaudación fiscal de Migración

La especialista recordó que esta visa especializada representa "la gallina de los huevos de oro" para el Servicio Nacional de Migración, al generar aportes directos de $5,000 al Tesoro Nacional y $5,000 al Fondo de Repatriación por cada solicitante.

Si los inversionistas migran hacia alternativas como la Visa de Países Amigos ($200,000 de inversión) o la de Solvencia Económica Propia, las tasas que percibe el Estado caen drásticamente a cobros de $250 y $800.

Asimismo, la desincentivación de las reventas frena la recaudación del Impuesto de Transferencia de Bienes Inmuebles (2%) y el pago del impuesto sobre la ganancia de capital.