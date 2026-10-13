Constituyen dos fideicomisos para atender a damnificados

El Ejecutivo anunció la creación de dos fideicomisos para atender las necesidades de los damnificados por el terremoto del pasado viernes; el primero será administrado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a través del Banco Nacional de Panamá y el segundo por el sector privado, mediante la Caja de Ahorros.

El ministro Felipe Chapman explicó que los primeros recursos que se utilizarán para hacer frente a la situación serán las donaciones provenientes de instituciones financieras multilaterales como el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), y de necesitar mayor financiamiento, se adquirirían créditos especiales con términos y condiciones "baratas".

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No obstante, considera que no se tendrá que acceder a dichos productos financieros porque con los aportes no reembolsables serán suficientes para cubrir la demanda de los residentes de las áreas más golpeadas del país por el sismo.

Mencionó que estos fondos serán distribuidos entre los ministerios de Obras Públicas, Vivienda, Educación, el Instituto de Mercado Agropecuario y los gobiernos locales, quienes deberán justificar sus solicitudes y ejecución a la Contraloría General de la República.

Los empresarios, por su parte, gestionarán los recursos de manera independiente en función de las prioridades que identifique el Gobierno.

La viceministra de Economía, Eida Gabriela Sáiz, solicitó a la población reportar sus afectaciones en la plataforma Panamá Conecta para que las autoridades puedan llevar un registro de los daños y coordinar la entrega de ayuda de manera georreferenciada.