Continúa debate de la ley de sustancia económica

La discusión del proyecto de sustancia económica, cuyo objetivo es que las transnacionales demuestren su operatividad física en Panamá, inició ayer, lunes, en la Asamblea Nacional con la sustentación del Ministerio de Economía y Finanzas.

El ministro Felipe Chapman, durante su ponencia, señaló que la normativa le permitirá al país adaptarse al entorno económico global, sin renunciar a su principio de territorialidad.

Reiteró que no se trata de aprobar el proyecto para cumplir con un trámite, sino de llegar a un consenso que eleve la competitividad de Panamá; por ello, está en disposición de dialogar con todas las partes interesadas.

El presidente de la Comisión de Economía de la Asamblea, Eduardo Gaitán, considera que la propuesta es viable, toda vez que repercutirá en la economía y generación de empleos.

Este martes continuará el debate legislativo con la exposición del sector privado, que tendrá un máximo de 15 minutos para presentar su postura al respecto.