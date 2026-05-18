El alza en los precios de los combustibles, incidió en que la inflación sobrepasara el 1% en el mes de abril.

Este porcentaje sigue siendo controlable para las autoridades económicas del país, sin embargo, no se veía desde hace un par de años, de acuerdo con los datos mensuales que suministra el Instituto Nacional de Estadística y Censo (Inec) de la Contraloría General de la República.

La tasa en abril de 2026 se ubicó en 1.1%, superior al 0.9% reportada en el mes de marzo. El año pasado, la inflación se ubicó en -0.1%.

De acuerdo con el Inec, en la provincia de Panamá, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) reflejó una variación mensual de 0.9%, mientras que en el resto del país fue de 1.2%.

El sector del transporte fue el que presentó el mayor aumento con 6.2%, y dentro del mismo, tres de sus diez clases, sufrieron incremento de precios.

Y es en este punto, en que hace su entrada magistral el diésel y la gasolina, que se elevaron en 34.3% y 22% el pasado mes de abril, respectivamente. Los altos precios del petróleo aún se mantienen, a pesar de la tregua en el conflicto de Medio Oriente.



La situación no variará mucho en el mes de mayo, como refleja el último ajuste tarifario, vigente hasta el próximo viernes 29 de mayo, en el que la gasolina de 95 octanos se ubica en $5.16 el galón, mientras que la gasolina de 91 octanos está en $4.84 y el diésel en $5.01.

Alimentos'



En 2022 fue la última vez que el IPC tuvo un crecimiento fuera de lo común para una economía como la nuestra.



La gasolina, el gas y la electricidad son los artículos que inciden en que la inflación suba en Panamá.



Con una economía dolarizada, la inflación de Panamá es una de las más bajas del continente.



El Gobierno mantiene congelado el precio del diésel para los transportistas de pasajeros, carga y los pescadores.



Todavía se desconoce a cuanto asciende el subsidio, luego de transcurrido un mes de su aplicación.

A nivel de alimentos no se han registrado aumentos significativos en los precios, con excepción de las hortalizas frutales, frescas o refrigeradas, que en un mes subieron de precio en 9.4%, y los limones, que también se consiguieron más caros, en 3.4%.

En el último mes, el gas también subió de precio en 2.8%, incidido por los ataques que sufrieron importantes centrales de gas en Medio Oriente en medio del conflicto bélico entre Estados Unidos, Israel e Irán.

En Panamá, el tanque de gas de 25 libras es subsidiado por el Estado, mas no así los tanques de otros pesos.

Otra modalidad del transporte que ha subido de precio debido al aumento de los combustibles ha sido el aéreo.

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Según el informe de abril, el costo del transporte de pasajeros por aire, nacional e internacional, ha subido 6.3% en los últimos 30 días.

Otro sector sujeto a los vaivenes del escenario internacional lo es la electricidad, la que solo ha experimentado un aumento de 1.4% en el último mes.

En equipos de información y comunicación, destaca el incremento de costo de los ordenadores portátiles, en 4.8%.

Disminución

Entre los alimentos, los camarones frescos o refrigerados bajaron de precio en -2.6%, mientras que las verduras frescas o refrigeradas, disminuyeron -4.0%.

En la parte de electrodomésticos, los acondicionadores de aire disminuyeron su precio en -2.6.