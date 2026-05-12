Panamá logra la mayor corrección fiscal de América Latina y fortalece la confianza internacional

En 2025, Panamá se posicionó como el país de América Latina que logró la mayor corrección fiscal, reduciendo el déficit primario del Gobierno Central en 2.5 puntos del Producto Interno Bruto (PIB) y el déficit global en 2.4 puntos, según el informe Panorama Fiscal de América Latina y el Caribe 2026 de la CEPAL.

Este resultado destaca especialmente en un contexto regional caracterizado por la incertidumbre económica, altos niveles de endeudamiento y limitados márgenes de maniobra fiscal. Otros países de la región, como Argentina, México, Nicaragua y Perú, también mostraron mejoras superiores a un punto del PIB en sus balances, pero la corrección de Panamá fue la más significativa.

Uno de los factores clave de este éxito fue el fortalecimiento de la recaudación tributaria sin la necesidad de crear nuevos impuestos. El país logró aumentar los ingresos por el impuesto sobre la renta retenido en las planillas, gracias a medidas que reforzaron la fiscalización de los empleadores.

El crecimiento de la recaudación también se vio impulsado por un aumento extraordinario en las ganancias de capital provenientes de la venta de valores. Este fenómeno estuvo relacionado con operaciones importantes de adquisición de acciones y fusiones en los sectores financiero, industrial y automotor.

En paralelo, el Gobierno aplicó estrategias para optimizar el gasto público, enfocándose en inversiones más focalizadas y estratégicas. Esto permitió que los recursos se destinaran de manera más eficiente y con un mayor impacto social y económico.

Entre las inversiones prioritarias, se destacan los incrementos en los recursos para el Metro de Panamá, así como un traspaso financiero significativo a la Caja de Seguro Social, destinado a fortalecer su sostenibilidad a largo plazo.

El impacto de estas medidas también se refleja en la percepción internacional sobre la economía panameña. El índice EMBI, que mide el riesgo país, descendió de 323 a 111 puntos básicos, lo que representa una reducción del 65% y coloca a Panamá como el cuarto país de menor riesgo en América Latina.

La disminución del riesgo país tiene efectos concretos en la economía nacional, ya que abarata el refinanciamiento de la deuda pública y reduce los costos financieros que el Estado debe asumir, generando espacio para inversiones y desarrollo.

Los avances fiscales de Panamá evidencian un proceso de consolidación responsable, que combina disciplina financiera, fortalecimiento institucional, mejora en la administración tributaria y gestión estratégica de los recursos públicos.

El reconocimiento de organismos internacionales como la CEPAL confirma que es posible mejorar las finanzas públicas sin sacrificar el crecimiento económico, la inversión ni la estabilidad del país, consolidando a Panamá como un referente regional en manejo fiscal.